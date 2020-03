Le Tournoi des 6 Nations s'est provisoirement arrêté sur un échec pour les Bleus, tombés dimanche en Ecosse (28-17). Leur dernier match dans la compétition, face à l'Irlande samedi, ayant été reporté en raison du coronavirus. Ce jeudi, Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley vous attendent à partir de 17h pour débattre de la défaite française. Blessure de Chat, sortie de Ntamack, coup de sang (et de poing) d'Haouas... ils vont évoquer avec vous les potentielles raisons de ce revers. Plus globalement, que retenir de ce Tournoi tronqué ?

Deuxième gros sujet de l'émission : la polémique générée par le geste de Joe Marler, qui a touché les parties génitales d'Alun Wyn Jones lors de la victoire de l'Angleterre face au pays de Galles, samedi (33-30). Ce geste doit-il être sévèrement puni ? Entraîne-t-il au contraire des réactions disproportionnées ? Notre consultant va en débattre avec vous.