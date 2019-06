Ils sont déjà quatorze dans l’avion. Sans oublier François Cros et Etienne Falgoux qui se tiennent prêts. Les finalistes toulousains et clermontois du dernier Top 14 ont écrasé la concurrence dans l’esprit du staff du XV de France. Rien de vraiment surprenant puisque cette tendance date déjà du dernier Tournoi des 6 Nations. Les Bleus avaient débuté la compétition avec une ligne d’attaque 100 % "toulouso-clermontoise" : une charnière Parra-Lopez, une paire de centres Ntamack-Fofana et un triangle arrière Médard-Penaud-Huget. Ils sont encore tous là, à l’exception du demi de mêlée Morgan Parra. Il faut désormais leur ajouter Dupont, Guitoune, Ramos pour les néo-champions de France et Raka pour les Auvergnats. Autant dire que le staff du XV de France n’a pas été favorable à un grand melting-pot. Et sans la brouille entre le demi de mêlée clermontois et le staff technique après la défaite en Angleterre, cette liste pour le Mondial aurait pu compter un clermontois de plus. Machenaud, Serin et Doumayrou pourraient se sentir bien seuls au milieu de ces deux contingents. Gaël Fickou certainement un peu moins, puisqu’il évoluait à Toulouse la saison dernière.

