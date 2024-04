Conscients que leur avance sur la concurrence s’est réduite, les Stadistes veulent engranger des points mais doivent gérer le groupe en vue de la demi-finale de Champions Cup.

Quelques minutes seulement après le coup sifflet final du huitième de Champions Cup, qui avait vu le Stade toulousain prendre logiquement le dessus sur le Racing 92 (31-7) le 7 avril dernier, le manager Ugo Mola avait prévenu : "Dans trois semaines, ce sera un tout autre match, notamment parce que le Racing aura rentré (sic) des joueurs majeurs." à l’heure des retrouvailles, la réalité lui donne évidemment raison (voir ci-contre), et ses hommes en sont bien conscients. "Le Racing aura une équipe totalement différente, confirme François Cros. Puis, le contexte a changé aussi pour eux. Ils n’ont plus qu’une compétition à jouer, et ils se disent peut-être qu’on peut avoir la tête à ce qui va arriver la semaine suivante… Il est certain qu’ils vont venir jouer crânement leur chance, d’autant plus qu’ils auront une semaine de récupération derrière. Ce sont des facteurs qu’il fallait prendre en compte dans notre préparation pour ne pas être surpris de l’intensité qu’ils vont mettre." Le troisième ligne international fait bien sûr référence à la demi-finale contre les Harlequins, qui se profile dimanche prochain au Stadium. Un rendez-vous majuscule qui oblige le staff à ménager une partie de son effectif, comme à Toulon le week-end passé. Cela sera encore le cas ce samedi dans des proportions moins larges, avec plusieurs cadres au repos ou sur le banc. "Il a tiré des enseignements des saisons précédentes et essaye de gérer au mieux le groupe, reprend Cros. D’autant plus que la période des doublons a été très positive pour nous. C’est plus simple de faire tourner avec les certitudes qui ont grandi à ce moment-là." Mais, si les feux sont au vert pour le champion de France en titre, il lui faut pourtant continuer à avancer, et donc l’emporter face au Racing, pour conserver une forme de confort.

"Rester invincibles chez nous"

En effet, les Toulousains aimeraient sécuriser au plus vite un billet directement qualificatif pour une demi-finale de Top 14. Pour cela, ils n’ont plus trop droit à l’erreur. "On veut exister sur les deux tableaux mais l’avance qu’on avait en Top 14 est en train de se réduire fortement, dit Cros. Si on veut être dans de bonnes dispositions, il faut prendre les points quand ils se présentent, notamment sur les réceptions." Et ainsi demeurer la seule formation invaincue sur ses terres. "Les défaites à la maison font plus mal à la tête, donc on n’a pas envie de connaître ça, poursuit le flanker. L’idée, c’est de rester invincibles le plus longtemps possible chez nous." Bref, les Rouge et Noir doivent encore jongler entre les compétitions, les objectifs et le fait de maximiser la fraîcheur des troupes. Mais c’est exactement le genre de "contrainte" que ce club avait envie de connaître à cette période de la saison…