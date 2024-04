Entre la tension liée au derby, la polémique sur les places et la situation comptable du MHR, ce choc avec l’Usap s’annonce brûlant.

parfois, la situation est tellement critique qu’il vaut mieux en sourire. Avant le déplacement à Pau, le manager montpelliérain Patrice Collazo évoquait en conférence de presse le "package all inclusive" dont les Montpelliérains avaient hérité pour cette fin de saison. Quelques jours plus tôt, le MHR venait d’apprendre la suspension pour cinq semaines de sa poutre internationale Paul Willemse. Après tout, notre ancien président Jacques Chirac l’avait dit : : "Les emmerdes, ça vole en escadrille." à la suspension de Willemse s’est ajoutée une nouvelle défaite sèche sur la pelouse de la Section paloise (31-23) qui fait que le club montpelliérain est toujours englué à cette maudite treizième place, synonyme de match de barrage contre le finaliste déçu de Pro D2. Et pour couronner le tout, le MHR reçoit ce week-end son voisin, l’USAP, plus conquérant que jamais (lire ci-contre). Le derby avait d’ailleurs été lancé depuis plusieurs semaines par les supporters catalans, qui avaient planifié de longue date l’invasion massive du GGL Stadium pour ce derby de la Méditerranée (lire ci-dessous). Bref, difficile d’imaginer un contexte plus bouillant que celui-ci, à cinq journées de la fin…

Tauleigne : "si on fait les choses dans l’ordre…"

Invité de l’émission ViàMidol de mercredi, le troisième ligne international Marco Tauleigne ne niait pas l’évidence : "Il y a du danger, c’est sûr. Au vu de notre classement, on a la cr**te au c*l, si je peux me permettre, alors que Perpignan n’est presque plus un concurrent direct au maintien. Ajoutez à cela l’histoire du derby, la venue massive des supporters catalans… Clairement il y a du danger. Mais si on fait les choses dans l’ordre, cela peut nous relancer et nous aider à terminer la saison d’une meilleure manière."

Une situation que les Cistes avaient pourtant admirablement redressée, au bénéfice de quatre victoires de suite en Top 14, et même cinq succès sur leurs six dernières rencontres de championnat. Et ? Et puis il y a eu ce maudit déplacement à Toulon, où le MHR connut sa première (et seule) sortie de route depuis l’arrivée du nouveau staff. Défaite 54 à 7. De quoi replonger tout un groupe dans le doute. Marco Tauleigne n’était pas sur la pelouse. Mais même blessé, il est resté au plus près du groupe et a constaté l’impact de ce lourd revers : "Depuis l’arrivée du nouveau staff, on regagnait, certains scores étaient vraiment beaux comme celui du Racing (victoire 20-44 à l’Arena, N.D.L.R.) et cela a envoyé un message fort au Top 14 : "Les gars, Montpellier ce n’était pas terrible, mais là on est remonté sur le cheval". Après, quand tu prends 50 points à Toulon, tout le monde se dit que Montpellier est encore blessé. Des matchs, on peut en perdre. Mais quand tu prends un score comme ça, tu renvoies une très mauvaise image aux autres et à toi-même."

Montpellier est donc fragilisé, soit. Mais la mal n’est pas profond. Et tout le travail accompli depuis des mois n’a pas pu être balayé en trois défaites de Top 14, et une en huitième de finale de Challenge Cup anecdotique contre l’Ulster. Mais vous savez ce que c’est : quand les défaites s’enchaînent, les mains commencent à trembler : "Il y a un manque de sérénité, un manque de confiance. Si on était dans le haut du tableau, on ferait certaines choses différemment. Par exemple, le débrief vidéo du match contre Pau nous a montré qu’on aurait dû marquer un essai assez facilement sur quatre ou cinq actions si on n’avait pas, à chaque fois, commis une faute bête. Ce manque de sérénité nous empêche de faire les choses correctement."

Le MHR a donc besoin de concentration. Voilà pourquoi les joueurs n’ont cure de savoir combien de supporters catalans seront dans les travées du GGL : "Le contexte, on n’y fait pas attention, assurait Tauleigne. On se concentre sur nous, car nous sommes le problème. Il y a assez à faire sur le terrain dans la semaine pour préparer ce match. La chance que l’on a, c’est que l’on est encore un peu dans les clous. Il faut gagner ce week-end. On a déjà trop perdu à domicile cette saison et on a laissé des points en route trop facilement. Cela agit aussi sur la mentalité des adversaires, qui se déplacent chez nous pour gagner." Ce samedi, le MHR devra montrer qu’il est maître en sa demeure.