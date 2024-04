Les Jaunards reçoivent le Stade français dans un contexte plus tendu que jamais, marqué par le spectre de la treizième place.

Clermont a ramené une seule bonne nouvelle de Bordeaux. Avec 19 Jiff alignés face à l’UBB, l’ASM est à nouveau dans le vert dans ce fameux quota. Pour le reste, les hommes de Christophe Urios se sont préparés avec les mêmes maux à évacuer depuis leurs trois derniers déplacements, tous synonymes de défaites sans équivoque. Avant le match contre le Racing 92, fin mars, Julien Laïrle affirmait qu’il regarderait le classement après le voyage en Gironde. Il est aujourd’hui bien difficile de prononcer le mot "top 6" tant la réalité des mathématiques et l’écart sportif avec les grandes écuries sont alarmants. "On n’a pas besoin de recevoir le leader pour être en alerte ! Notre situation est difficile puisque nous n’avons pris aucun point sur nos deux derniers déplacements. Il reste cinq matchs à jouer et on est en alerte maximale", déclare Frédéric Charrier à quelques heures de la réception des Soldats roses. "Les pertes de balles sont le secteur majeur à rectifier. On a fait des séquences intéressantes face à Bordeaux-Bègles mais qui ont été ternies par des passes mal effectuées et des turnovers… Sur le match contre l’Ulster on n’avait concédé que neuf turnovers, c’est d’autant plus frustrant."

Les vertus du match aller ?

Pour cette rencontre en "prime time", Clermont pourra notamment compter sur les retours de George Moala et Fritz Lee. Les deux îliens retrouvent les terrains et ne seront pas de trop pour ferrailler contre le premier du championnat. "Je suis déterminé à l’idée de tout mettre en œuvre pour réaliser un gros match samedi au Michelin. C’est mon rôle d’amener l’équipe vers ce moment où nous devrons répondre présent", affirme le numéro 8.

Car avant d’affronter un leader parisien effrayant à l’extérieur cette saison (six victoires) et maître dans l’art de la conquête, Clermont doit encore se mettre en mode "réaction". Pour ce faire, Baptiste Jauneau et sa bande devraient revoir les images du match aller où les Jaunards auraient pu, ou dû, s’imposer dans la capitale. Ce soir de janvier, les Clermontois avaient su annihiler les intentions parisiennes tout en se montrant ultrapragmatiques. Trois mois plus tard, alors que la météo annonce un temps de Toussaint dans le ciel du Michelin, la doctrine combattante et le besoin vital d’occupation ont de fortes chances d’être mis en application pour sortir vainqueurs. Car à cinq journées de la fin du Top 14, l’ASM n’a plus le temps et doit s’imposer par tous les moyens possibles. Coupables de défaites spectaculaires cette saison (réceptions de Toulon, Bordeaux-Bègles ou Toulouse), les Jaunards seraient bien inspirés de "gagner moche" pour s’offrir un peu d’oxygène.