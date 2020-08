L'interdiction des événements de plus de 5000 personnes prolongée

Depuis le CHU de Montpellier, Jean Castex a annoncé que l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes est prolongée jusqu'au 30 octobre. Sans dérogation du préfet, les clubs de Top 14 et de Pro D2 ne pourront donc pas accueillir plus de 5000 spectateurs dans les stades. France-Irlande aura lieu, lui, le 31 octobre.

Woki prolonge

L'UBB est en train de se forger un avenir solide, le club enchaîne les prolongations, aujourd'hui, c'est au tour du troisième ligne Cameron Woki de parapher un nouveau contrat jusqu'en 2023 avec Bordeaux. Pour rappel, trois autres joueurs avaient prolongé la semaine dernière, notamment Romain Buros et Maxime Lucu.

L'ancien capitaine argentin Agustin Creevy rejoint les London Irish

"L'international argentin Agustin Creevy a accepté de rejoindre les London Irish avec effet immédiat", a écrit le club dans un communiqué. Le talonneur, joueur le plus capé de la sélection argentine avec 89 rencontres disputées, évoluait depuis 2016 avec les Jaguares, équipe composée de quasiment tous les internationaux argentins et qui évolue en Super Rugby aux côtés de franchises sud-africaines, néo-zélandaises et australiennes.

Mapusua et Lima, nouveaux sélectionneurs des Samoa

L'ancien trois-quart et joueur des Higlanders, Seilala Mapusua, est le nouveau sélectionneur de l'équipe à XV des Samoa. Brian Lima, passé par le Stade Français entre 1999 et 2001 et qui a été le premier joueur à participer à cinq coupes du monde, entraînera l'équipe à VII.

Le Stade Toulousain récolte 1,3 million d'euros grâce à son "Mur de Soutien"

Comme annoncé par la Dépêche du Midi, l'opération "Mur de Soutien" a permis au Stade Toulousain de récolter environ 1,3 million d'euros. Cela correspond à l'achat de 17 000 briques qui vont contribuer à la construction d'un mur dans l'enceinte du Stade Ernest-Wallon, courant septembre. Cette opération, démarrée en mai, avait pour but d'aider financièrement le club pendant la crise.