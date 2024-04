Avant d’affronter le Racing 92, ce samedi (15h), pour la 22e journée de Top 14, Romain Ntamack s’est présenté devant la presse. L’occasion pour le demi d’ouverture d’évoquer son retour réussi sur les terrains, mais aussi ses axes de progression pour retrouver son meilleur niveau.

Vous allez retrouver une équipe différente de celle que vous avez battue en huitième de finale de Champions Cup, comment aborder ce match ?

Ça sera évidemment une nouvelle équipe. Des joueurs blessés lors du dernier match vont revenir (Nolann le Garrec et Antoine Gibert, NDLR). On aura affaire à une équipe très revancharde et qui viendra, comme ils l’ont dit, avec de l’ambition. Nous, on se prépare en conséquence, face à un concurrent direct ça sera forcément une rencontre intense. On doit confirmer notre bonne semaine de travail.

Comment avez-vous préparé ce match face à une équipe qui sera donc bien différente de celle que vous avez récemment affrontée ?

On sait que les joueurs qui reviennent sont très importants pour le collectif. Mais on ne va pas se focaliser sur eux. Ils ont des joueurs capables de nous faire mal dans toutes les lignes. Leur dernière sortie à Oyonnax montre que cette équipe est très solide, maintenant, c’est à nous d’être prêt.

Les matchs couperets approchent, sentez-vous cette énergie dans le groupe ?

Il y a un peu de tension et d’émulations. Le groupe est de plus en plus excité avec une infirmerie qui se vide petit à petit. Ce sont des périodes qu’on a l’habitude de vivre depuis quelques années mais on sait qu’on doit être à 100 % sur chaque match pour espérer bien finir. Aujourd’hui on reste focalisé sur la réception du Racing.

Les Racingmen ont dit venir avec de "l’ambition" est-ce une source de motivation supplémentaire ?

Qu’ils le disent ou pas ça ne changera rien au fait qu’on les attende avec le plus de sérieux possible et qu’il faudra gagner à la fin du match. Nous, on reste dans notre coin sans faire de bruit, on travaille le mieux possible à l’entraînement pour être bien sur le terrain.

À titre personnel, comment vous sentez-vous physiquement après avoir enchaîné trois matchs ?

Je suis de mieux en mieux. Avoir repris sur des matchs de phases finales ça m’a permis de me remettre très vite dans le bain. Physiquement ça a été un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure des entraînements et des matchs je reprends mon rythme. Aujourd’hui je me sens bien, la blessure est derrière moi.

Les automatises reviennent facilement ?

Dans le jeu, c’est allé assez vite. Avoir repris rapidement l’entraînement collectif m’a permis de vite retrouver mes repères. Sur le terrain on se trouve plutôt bien, c’est assez agréable.

Qu’est-ce qu’il vous manque pour être à 100 % ?

On verra au fil des rencontres. Je pensais être plus en difficulté que ça au niveau du jeu, mais je joue avec des coéquipiers qui me mettent dans les meilleures dispositions possibles pour reprendre tranquillement.

Vous revenez au meilleur moment, celui des phases finales ?

On se bat toute l’année pour jouer ces matchs. De mon côté, je me suis préparé pendant ma blessure pour être prêt. C’est toujours excitant. J’ai dû rapidement m’employer pour vite me remettre à mon niveau et ne pas être le maillon faible de l’équipe.

Vous avez profité de votre blessure pour peaufiner certains secteurs, sentez-vous déjà les bénéfices ?

J’ai beaucoup travaillé physiquement pour me sentir mieux sur le terrain, notamment en défense où, si c’est un secteur qui me réussi, je voulais encore progresser. Maintenant les automatismes vont revenir petit à petit, je ne suis pas encore à 100 % de mon potentiel, j’ai une marge de manœuvre assez importante.

Depuis plusieurs années on observe que les joueurs qui arrivent à Toulouse réussissent à s’intégrer très rapidement, comment vous l’expliquez ?

Ce sont des joueurs qui viennent avec une philosophie qui nous correspond. Ils aiment jouer et s’exprimer librement. Le club va les chercher pour ça. On est un collectif assez facile à vivre, alors ils s’intègrent facilement. Tout le monde est à 100 % dans le projet et on regarde tous dans le même sens.