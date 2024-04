Les encadrements des équipes de France de rugby à 7 ont communiqué les groupes pour la septième étape du HSBN Seven Series, le tournoi de Singapour, qui se déroulera du 3 au 5 mai prochain.

Les équipes France masculine et féminine de rugby à 7 continuent leur préparation pour les Jeux Olympiques de Paris. Surfant sur de très bons résultats, Bleus et Bleues veulent engranger un maximum d’expérience avant le grand objectif de la saison. Prochaine étape, le tournoi de Singapour, qui se déroulera du 3 au 5 mai 2024. Les groupes masculin et féminin ont été annoncés ce vendredi par la FFR.

Les récents vainqueurs du tournoi de Los Angeles, puis finalistes à Hong Kong, tenteront une nouvelle fois d’aller chercher l’or, à Singapour. Antoine Dupont ne sera pas présent pour l’occasion.

Le groupe France masculin

BARRAQUE Jean-Pascal (USA Perpignan), CAPILLA Esteban (Aviron Bayonnais), CAROL Thomas (Section Paloise), EPEE Nelson (Stade Toulousain), GRANDIDIER NKANANG Aaron (CA Brive), JOSEPH Jefferson Lee (SU Agen), LAUGEL Jonathan (FFR), LERAITRE Paul (Racing 92), MAZZOLENI Thibaud (FFR), REBBADJ Ryan (RC Toulon), SEPHO Jordan (FFR), TIMO Andy (Stade Français), TROUABAL Joachim (FFR)

Le groupe France féminin

AMEDEE Montserrat (Stade Bordelais), DEZOU Lili (Stade Toulousain), DUPOUY Marie (Blagnac), GRASSINEAU Camille (Stade Français), IZAR Shanon (RC Chilly), JASON Iän (Stade Toulousain), LOTHOZ Valentine (Stade Rennais), NEISEN Carla (Blagnac), NOEL RIVIER Lous (AC Bobigny), OKEMBA Séraphine (LOU), YENGO Yolaine (Stade Rennais), CHRISTIAENS Alycia (Lille), HAGEL Cléo (LOU)