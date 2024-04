Il se passe quelque chose depuis quelques semaines à Perpignan. Le club marque les esprits par des résultats bluffants et un public au rendez-vous, prêt à voyager pour encourager son équipe. Alors que l’Usap est à quatre points de la sixième place, le déplacement à Montpellier sera le révélateur des ambitions catalanes. Et au GGL Stadium, ils ne seront pas seulement 23 à aller chercher un résultat… Dans un esprit rugby, tous l’espérent !

Samedi, à 17 heures, ils seront au moins 3.500 supporters catalans – peut-être beaucoup plus – à faire le déplacement à Montpellier pour encourager leur chère Usap entraînée dans une folle fin de saison avec seulement quatre points de retard sur la qualification. Difficile d’imaginer pareil scénario en début d'exercice, car dans l’autre coin du ring se trouve un MHR moribond et barragiste qui jouera son va-tout. Et sa peau, pardi, car avec une victoire en moins sur Clermont qui accueille Paris, toute nouvelle défaite à domicile entraînerait presque les champions de France 2022 vers un access-match de tous les dangers. Celui que l’Usap a vécu les deux dernières saisons…

Fier, le Catalan l’est, mais en plus de ça il a du flair et a bien senti que cette rencontre décisive serait un tournant dans la fin de saison des deux clubs respectifs. Alors, pour encourager les Sang et Or, ils seront des centaines à prendre la route de Montpellier samedi en début de matinée. Laurent Penabieres du groupe de la Penya Trabuayres, présente le programme : "Nous partons à 10h30 de Perpignan avec une arrivée prévue à 12h30. Au total, il y a aura sept bus mais cela représente une minorité car nous estimons à environ 4.000 le nombre de supporters présents au stade. Peut-être même plus car nous avons beaucoup de connaissances qui ont acheté des places par d’autres réseaux. À 12h30, nous mangerons au parc de la Peyrière, à Saint-Jean-de-Védas. Et vers 14h15 on reprendra le bus pour se diriger vers le stade."

C’est la première fois que je vois un contexte aussi fort autour d’un match

Le contexte bouillant et les quelques polémiques autour de la venue en masse des Catalans ont néanmoins terni la préparation de ce derby. D’un côté, les supporters perpignanais se sont offusqués que le club privilégie les partenaires et abonnés du MHR en ne laissant pas les visiteurs prendre d’assaut la billetterie (des reproches toujours d’actualité ce vendredi matin face à l’envoi tardif des dernières places). De l’autre, certains fidèles montpelliérains ont déploré des insultes sur les réseaux sociaux et s’inquiètent finalement de la bonne tenue de la rencontre. Sylvie Sidobre, présidente des Clapas’Cistes raconte : "J’appréhende plus l’avant et l’après-match que la rencontre en elle-même car l’a côté a pris des proportions assez folles avec des insultes sur les réseaux sociaux, des messages d’intimidation. C’est la première fois que je vois un contexte aussi fort autour d’un match. J’avoue être un peu inquiète"

Après le temps des reproches, le présent est à l’apaisement. Contacté, le club de Montpellier appelle à la sérénité. "Nous avons travaillé depuis des jours voire des semaines avec le club de l’Usap et la préfecture de l’Hérault pour que la fête soit belle. Avec tous les supporters. Nous souhaitons que les 3.000 supporters perpignanais puissent assister dans les meilleures conditions à la rencontre. Notre objectif numéro un est que la sécurité soit parfaite et nous avons tout fait pour que cela soit le cas."

Nous serons là pour faire la fête sans aucune animosité

Même son de cloche chez les Clapas’Cistes : "Avec le club et les trois clubs de supporters, nous avons travaillé main dans la main pour recevoir dignement le club de l’Usap. Montpellier est davantage une ville de sport qu’une ville avec une âme rugby, mais nous serons prêts à encourager les nôtres. Nous avons appelé nos supporters à venir avec les couleurs du club et j’espère que tout se passera bien et que l’ambiance restera bon enfant."

Le discours se veut rassurant, Vincent Penabieres de la Penya Trabuayres complète : "Les gens présents à Montpellier auront des places et seront là pour faire la fête dans une bonne ambiance. En termes d’échange avec les supporters, rassurez-vous il n’y aura aucun problème et aucune animosité. Nous avons été peiné, je dois l’avouer, par la gestion des places et même l’organisation sur place avec le cortège qui n'est finalement pas autorisé, mais après avoir dit ça, nous sommes là pour aider notre club qui nous enchante depuis des semaines et nous restons tous des passionnés de rugby."

Une haie d’honneur digne de Grenoble 2023

Ce cortège de la discorde, c’est celui que les supporters perpignanais ont pris l’habitude d’organiser pour atteindre l’arrivée du bus des joueurs. Il aurait pu avoir lieu boulevard Paul Valery mais face aux nombreux travaux autour du stade, la ligne de tramway 5 et des rues à sens unique difficilement modulables, la préfecture a finalement refusé la demande. Laurent Penabieres regrette cette décision et aurait aimé que les effectifs des forces de l'ordre soient accrus pour entourer le cortège. Pour la préfecture, "il n'y a pas vraiment de sujet" car "les problèmes de voirie" rendent impossible la sécurité de plusieurs centaines de supporters sur l'un des axes principaux d'accès au stade.

Les supporters catalans fêtent la victoire contre Grenoble en 2023 synonyme de maintien en Top 14. Icon Sport - FEP

Il n’empêche que le regroupement massif des supporters catalans aura de la gueule à n’en pas douter. La haie d’honneur pour accueillir les joueurs sera bien présente, et ressemblera fortement à celle contre Grenoble, il y a un an lors de l’access-match. Celle-ci avait donné le ton à cette rencontre à couteaux tirés remportée par l’Usap 33-19.

In fine, si Marco Tauleigne affirme "ne pas faire attention" à la venue massive de supporters catalans à Montpellier, il semble être bien seul tant le match sur le terrain mais aussi dans les tribunes attise la curiosité. Devant son téléviseur ou au stade, il faudra voir ce Montpellier – Perpignan qui pourrait rester dans les annales. Ce n’est certes pas un match de phase finale, ni un duel couperet pour rester en Top 14, mais l’engouement est tel que chaque camp voudra gagner sur les deux tableaux. Dans un état d’esprit irréprochable, messieurs, dames, il en est de la réputation du tant jalousé "esprit rugby" !