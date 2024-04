Pour ce choc à Marcel-Deflandre, selon nos informations, les Varois arriveront avec une équipe mixte. En conférence de presse, le manager du RCT a répondu avec franchise tout en justifiant cette stratégie.

Il y a encore dix ans, un temps où les remplaçants n’étaient pas encore appelés les finisseurs, les observateurs auraient parlé à l’impasse. Depuis, les managers et les joueurs ont fait évoluer les pensées : le rugby se joue désormais à 40 joueurs. Maître en la matière, le Stade Toulousain a, une nouvelle fois, montré la voie lors des doublons et même encore un peu plus. Samedi dernier, dans l’écrin de l’Orange Vélodrome, les Haut-Garonnais, qui ont préféré laisser des cadres au repos, ont été battus d’un souffle face aux 14 Toulonnais présents sur la pelouse à la suite du carton rouge reçu par Alainu’uese (20-19).

Dans notre édition du 26 avril, nous vous révélions la composition probable de Toulon à La Rochelle. Et sur la feuille, il n’y avait la trace d’éléments importants (Jaminet, Priso, Abadie…). Installé dans le quatuor de tête, avec cinq points d’avance sur Pau (7e), le RCT se présentera avec une composition de départ remaniée. "L’important est l’effectif et non pas l’équipe appelée type, a pointé Mignoni. Mon groupe s’entraîne bien et dur. Certains garçons sont très proches et ils méritent de jouer. Il n’y a pas trois classes d’écart entre tous les mecs. Ces joueurs vont avoir une opportunité. Ce n’est pas pour faire plaisir. Les mecs qui seront sur le terrain vont combattre et défendre le maillot. J’en suis certain, j’ai confiance en ce groupe. Les gars sont déterminés."

Avant la semaine de Toulouse, il a même pris le soin de prévenir plusieurs de ses ouailles avant ce rendez-vous important sur la terre des vainqueurs de la Champions Cup. "Il y a une dynamique, a ajouté le manager. La flamme s’est allumée. Ils auront pour challenge de continuer à l’entretenir. Quand je dis ça, je parle de comportement, d’attitude, et de défense. On voit des choses intéressantes, et on peut faire encore mieux. Pour certains, c’est le moment de montrer qu’ils ont faim. On fait ça parce qu’ils le méritent. Si ces joueurs ne profitent pas de cette opportunité, ça sera une erreur de ma part. On a besoin de se challenger."

Halagahu fêtera son premier capitanat

Comme dévoilé, Matthias Halagahu, qui a moins joué ces dernières semaines à la suite de ses appels avec le XV de France, aura la responsabilité d’emmener les siens sur le pré. "C’est un honneur et une grande fierté. Ça va se faire tout seul, il y aura des mecs d’expérience autour de moi. Ce ne sera pas un match comme les autres avec ce rôle. Mais je suis préparé à cette éventualité depuis pas mal de temps […]. On a une carte à jouer. Je veux y aller dans l’optique d’aller faire un bon match pour l’équipe. Une équipe type va finir par se dessiner, mais tous les mecs ont participé à l’aventure depuis plus de 20 matchs. On doit emmener ce groupe jusqu’à la fin. Le staff récompense tout le monde, et des gars méritent de jouer. On doit être là pour mettre le doute dans la tête des coachs."

Programmé comme titulaire au centre de l’attaque, Maëlan Rabut trouve une nouvelle forme de motivation pour son partenaire. "Il a été surprenant depuis sa montée chez les professionnels. Par sa manière d’être et son niveau de jeu, il a pris du galon dans l’équipe. On adhère à son discours et à l’homme qu’il est. Ce week-end, on ira tous à la guerre pour lui. […] On a tous envie de monter ce que l’on a dans le ventre. On a une équipe très compétitive. Si l’équipe est compétitive le week-end, c’est aussi grâce aux 40 mecs qui travaillent lors de la semaine. Tout le monde est prêt. On aura le couteau entre les dents, on est prêts à faire un gros match. On est excités de jouer La Rochelle, dans un stade blindé, à Deflandre. On a hâte de faire nos preuves." Et probablement de faire taire quelques critiques naissantes.