Au club depuis 2012, le joueur d'origine sud-africaine Rob Herring s'est imposé comme un élement fort du pack de l'Ulster. Herring endosse surtout le rôle de digne successeur de la légende Rory Best. Sélectionné avec l'Irlande pour préparer le Tournoi des 6 Nations, le joueur de 30 ans compte 187 matchs avec leaders de la Conférence A de Pro 14.

Ian Madigan, ancien joueur de Bordeaux-Bègles a également prolongé son contrat jusqu'en 2023. Le joueur de 31 ans était arrivé au club en 2019 après un passage à Bristol, lui qui avait fait la majeure partie de sa carrière au Leinster mais dans l'ombre d'un certain Jonathan Sexton.

Et enfin, le grand coup de l'Ulster est donc la signature du fantasque fidjien Leone Nakarawa. Le deuxième ligne évolue actuellement à Glasgow où il avait effectué son retour après avoir quitté le Racing 92 avec perte et fracas. Le joueur de 32 ans a signé pour un an mais s'affirme déjà comme l'un des potentielles têtes d'affiches d'un Ulster qui pourrait être très costaud dans les saisons à venir.

C'est l'heure des grandes manoeuvres à l'Ulster car en plus d'Herring, Madigan et Nakarawa, huit joueurs avaient prolongé leur contrat, tous jusqu'en 2023. Il s'agit de Robert Baloucoune, Alan O'Connor, Luke Marshall, Aaron Sexton, John Andrew, Kieran Treadwell, Andrew Warwick et Nathan Doak.