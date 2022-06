"5000 places sont mises en vente pour chaque club. Les catégories 5 sont déjà toutes vendues. Une vingtaine de bus a été récupéréé par les équipes administratives. On espère en avoir plus pour satisfaire tout le monde. Déjà quatorze sont remplis ! Il y a toujours un engouement extraordinaire derrière l’équipe. On pensait que le fait que la finale se joue le vendredi serait un frein pour les supporters mais pas du tout. Les supporters ont été merveilleux à Nice. Ils ont montré leur amour du club sous leur meilleur jour. Nous voulons les récompenser. Un écran géant sera installé par la ville, le lieu reste encore à définir."