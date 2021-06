Racing 92 - Stade français

La dernière confrontation entre le Stade français et le Racing 92 remonte au 1er mai dernier. Sur la pelouse de l'Arena, les soldats roses s'étaient brillamment imposés (35-29) sur le fil ! Cette fois, c'est un derby encore plus intense qui se dessine. Vendredi soir à 21 heures le Racing 92 et le Stade français se disputeront une place en demi-finale. Les Racingmen auront très certainement une grosse envie de revanche mais il ne faut pas oublier non plus que le Stade français est en grande forme ces dernières semaines, à l'image de leurs six victoires consécutives. Malgré tout, une victoire des Franciliens est largement envisageable au vu des forces en présence du Racing 92, tel que cette paire de centres Fickou-Vakatawa. Après leur échec en Champions Cup, les hommes de Laurent Travers rêvent plus que jamais de soulever le bouclier de Brennus.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 5543 vote(s) Racing 92 Match nul Stade français

Biarritz - Bayonne

C'est un week-end placé sous le signe des derbys ! Et celui-ci risque de tenir toutes ses promesses sur la pelouse du stade Aguiléra. Samedi après-midi à 17h30 le monde basque se rencontre pour un duel au sommet. Alors que les Bayonnais vont lutter pour leur maintien, les Biarrots, eux, vont tenter de s'offrir une place en Top 14. Après une défaite à Perpignan ce match sonnera l'heure de la dernière chance pour le Biarritz Olympique qui peut encore croire à une montée. L'avantage semble tout de même aller à l'Aviron Bayonnais que l'on imagine accrocheur pour conserver sa place en Top 14 et tenter d'exister dans ce championnat la saison prochaine.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 5636 vote(s) Biarritz Match nul Bayonne

Bordeaux - Clermont

C'est sur la pelouse de stade Chaban-Delmas à 21 heures qu'aura lieu le premier match de phase finale de l'histoire de l'UBB. Les Bordelais auront donc l'avantage du terrain. Les confrontations entre les deux équipes ont été très serrées en saison régulière (16-16 et 36-37) et il se pourrait bien que cela soit une nouvelle fois le cas lors de cette rencontre qui donnera le droit au gagnant de s'offrir un ticket pour les demi-finales de Top 14. D'un côté comme de l'autre les effectifs sont réduits entre blessures et suspensions mais l'avantage pourrait aller aux Bordelais qui joueront à la maison, portés par l'envie d'écrire l'histoire de l'UBB en phases finales.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux