"Je suis en contrat jusqu’en 2020 et je compte respecter mon année de contrat. Très honnêtement, j’aimerais voir comment je réponds physiquement. L’année dernière, c’était très compliqué. J’ai fait certainement ma pire saison au niveau sportif avec des blessures. J’ai aussi payé les frais en début de saison. Là, je veux bien finir avec le club et faire une énorme préparation à la Coupe du monde avec l’Italie et puis revenir au club pour tout donner. Après, je me poserai avec le club, et moi-même, pour voir effectivement si je me sens prêt mentalement et physiquement. Et si le club a aussi envie ou pas de continuer avec moi encore une saison (sourire). Mais ce sont des décisions qui ne sont pas encore prises", a expliqué le capitaine du Stade français.

