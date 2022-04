Mont-de-Marsan, encore en démonstration, passe les "100"

Irréductibles, ces Montois. Encore invaincu à domicile, Mont-de-Marsan a encore été l'auteur d'une démonstration sur sa pelouse, face à Béziers cette fois (34-13). Fluides et surpuissants, les Montois ont fait du véritable tableau noir pour se sortir de l'étreinte héraultaise. Ce succès leur permet même de dépasser la barre des 100 points cette saison, au classement.

Pro D2 - Nicolas Garrault (Mont-de-Marsan)Icon Sport

Avec 101 unités, ils comptent onze longueurs d'avance sur Bayonne, dauphin et douze sur Oyonnax. Les demi-finales directes semblent donc de plus en plus être dans la poche des Landais. Béziers n'est plus invité dans la course à la qualification.

Gélédan au sommet, Oyonnax colle aux Basques

On savait que Benjamin Gélédan était un talonneur offensif. Présent parmi les meilleurs marqueurs de cette Pro D2, l'Oyonnaxien avait déjà inscrit un triplé cette saison, face à Montauban. Mais ce vendredi, Gélédan a poussé ça à un tout autre niveau. Il a tout simplement inscrit un quadruplé face à Agen, en une mi-temps qui plus est. Le désormais meilleur marqueur du championnat a donc guidé son équipe vers un succès bonifié face à de jeunes Agenais (54-35).

Pro D2 - Benjamin Gélédan (Oyonnax)Icon Sport

Même s'ils ont encaissé le premier essai de la rencontre, les hommes de Joe El Abd n'ont finalement jamais douté et reviennent à seulement une longueur de Bayonne, vainqueur de Montauban jeudi soir. La course aux demi-finales est loin d'être terminée...

Ça sent bon pour Carcassonne !

En démonstration sur sa pelouse face à Aurillac (54-24), Carcassonne empoche le point de bonus offensif et fait un pas de plus vers les barrages de Pro D2. Les hommes de Christian Labit n'ont pas laissé place au suspense et ont fait la différence dès la première mi-temps. Au final, c'est une pluie d'essais qui leur permet de largement s'imposer, et de se replacer à la cinquième place du classement, à égalité avec Nevers, quatrième.

Pro D2 - La joie des CarcassonnaisMidi Olympique

Les Audois profitent surtout des défaites de Provence Rugby, Béziers et Montauban pour prendre huit points d'avance sur le premier non-qualifié. Désormais, il faudrait un véritable cataclysme pour voir Carcassonne hors du top 6. L'objectif de cette fin de saison régulière est donc maintenant d'aller chercher la quatrième place, synonyme de barrage à domicile.

Rouen y est presque, Provence cale au plus mauvais moment

C'est peu dire que les résultats du soir arrangent Rouen ! Déjà, les Rouennais ont fait le travail, sur la pelouse de Jean-Mermoz. Surpris par l'essai de Louis Marrou en début de match, ils ne s'affolaient pas et s'en remettaient au pied de Lydon, auteur de 26 points dont deux essais ce vendredi, pour distancer progressivement Provence.

Ce succès 36-12 est extrêmement important puisque les Rouennais se retrouvent désormais avec huit points d'avance sur la zone rouge, et reviennent même à cinq longueurs de Vannes. Du côté de Provence, c'est la douche froide après une série de quatre succès de rang. Cette défaite arrive au plus mauvais moment, vu que Nevers, Colomiers, et Carcassonne ont tous gagné. Désormais, ils se retrouvent à la septième place, avec sept points de retard.

Bourg-en-Bresse perd gros, Nevers fait le bon coup

Un match entre deux équipes avec des objectifs radicalement différents. Pour Nevers, c'est la qualification qui est en ligne de mire en cette fin de saison, tandis que Bourg-en-Bresse veut absolument sauver sa peau dans l'antichambre de l'élite. Mais sur le terrain, c'est un match très disputé qui s'est déroulé à Verchère. Si les Neversois ont réalisé une meilleure entame, ils ont petit à petit été rejoints par des Bressans patients.

Pro D2 - Hugo Dupont (Bourg-en-Bresse)Icon Sport

Mais la différence entre les deux clubs aura été l'efficacité. Malgré leurs nombreuses occasions, les hommes d'Estebanez ont manqué le coche à plusieurs reprises, et se sont fait cueillir par la réalisation de Reynolds. Ils n'ont jamais su revenir au score (18-24). Cette défaite fait mal dans l'Ain, puisque Rouen s'est de son côté imposé et prend désormais huit points d'avance au classement. Nevers conserve sa quatrième place et fait la bonne opération à l'extérieur en vue d'un éventuel barrage à domicile.

Sur le gong, Narbonne survit encore

Longtemps, Narbonne a eu le pied en Nationale ce vendredi soir. Menés par Grenoble la majeure partie du match, les Narbonnais étaient un temps mathématiquement relégués à l'échelon inférieur vu que Rouen s'imposait en parallèle face à Provence Rugby. Mais c'était sans compter sur l'abnégation des hommes de Julien Seron.

Souvent indisciplinés et en infériorité numérique, ils réalisaient une fin de match de folie pour combler leur retard au score. C'est après la sirène que les Audois inscrivaient un dernier essai décisif par Jérémy Chaput et arrachaient le match nul (29-29). Toujours en vie mathématiquement, le maintien reste tout de même une utopie.

Colomiers s'arrache et suit le rythme

Les six premiers du championnat se sont imposés en cette 27e journée. Étonnant non ? Alors ce vendredi, Colomiers a failli se muer en mauvais de la classe à Vannes. Malmenée sur la pelouse de la Rabine, la Colombe a sorti les griffes. Les Columérins ont d'abord, d'un savoureux mouvement, réagi à l'entame de match vannetaise, pour prendre le score, avant de s'en remettre au pied de Girard.

Colomiers Rugby - Pro D2Icon Sport

Mais lorsqu'Hilsenbeck inscrivait le seul essai breton de la partie, et permettait aux siens de re-passer devant, c'est Rokodugini qui marquait quasiment sur le coup d'envoi pour faire respirer les siens. La botte de Girard finissait le travail (19-24) et Colomiers, à l'instar des six premiers, se détache au classement. Vannes enchaîne une cinquième défaite de suite et voit Rouen se rapprocher.