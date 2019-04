Aurillac - Brive : 14 - 11

Et soudain, le public de Jean Alric a exulté. En plus de remporter ce derby du Massif central devant son public, Aurillac s'offre un succès sans doute décisif dans la course au maintien. En tête tout au long du match au tableau d'affiche et mis sur de bons rails par l'essai de Maituku (17e), les coéquipiers de Joris Segonds ont quand même tremblé jusqu'au bout, après une seconde période à l'avantage des Brivistes sur le plan comptable (0-6). Mais Brive, mené 14-5 à la pause, peut se satisfaire de ce point de bonus défensif acquis dans les dernières minutes du match, après une pâle prestation.

Maladroit face aux perches, contrarié sur les fondamentaux, dominé en mêlée fermée et chahuté en touche avec quatre lancers contrés, Brive ne pouvait espérer bien mieux face à une équipe cantalienne plus mordante, à l'image d'un Thomas Salles très remuant sur son aile et précieux en défense. Le CAB manque l'occasion de prendre une sérieuse option sur une qualification directe en demi-finale. Et va scruter de très près les éventuelles blessures de Fa'aso'o et Peet Marais, sortis tôt dans la partie. Le second a même dû être évacué sur civière, une minerve autour du cou.

Béziers - Provence Rugby : 20 - 19

C’est dans la douleur et au milieu des bourrasques de vent que Béziers a retrouvé la victoire ce vendredi soir dans son antre de la Méditerranée. La première période s’est résumée en un véritable chassé-croisé avec deux essais partout : Barrère (14e) et Lapeyre (30e) pour l'ABSH, Fidow (8e) et Massip (24e) pour les Aixois. Avec une pénalité marquée en tout début de match, Porical permettait aux siens d'être devant à la pause (17-14).

Sauf que Pinto Ferrer, pour son 150e match sous le maillot héraultais, a eu un excès d’envie et s’est rendu coupable d’un plaquage dangereux sur Zambelli juste avant la pause (38e). Un carton jaune et une infériorité numérique sanctionnée dès le début de la deuxième période avec un troisième essai aixois accordé à Massip (45e). Un doublé de l'arrière et buteur provençal qui n’a finalement pas été suffisant pour créer la surprise dans l’Hérault. Concassés en mêlée fermée et brouillons ballons en main sur le reste de la partie, les Provençaux ont rendu trop de munitions et Lapeyre n’en n’a eu besoin que d’une seule à près de 50m pour donner la victoire aux siens (69e). Après deux revers de suite, Béziers retrouve la victoire face à un concurrent direct pour les phases finales (20-19) et s’installe provisoirement à la sixième place. Malgré le bonus défensif, Provence Rugby voit certainement s’envoler ses chances de qualification mais confirme qu’il faudra compter sur ce solide promu la saison prochaine en Pro D2.

Carcassonne - Bourg-en-Bresse : 45 -10

À domicile face au premier non-relégable Bourg-en-Bresse, Carcassonne avait à cœur de s'imposer pour entériner son maintien. Pour cela, les Carcassonnais devaient gratter un quatrième succès consécutif à Albert Domec. Pourtant face au vent, les Audois ont pris l'ascendant d'entrée dans les intentions et les phases de jeu. Ce sont cependant les Burgiens qui ont ouvert le score grâce à une pénalité de Mathis Viard (0-3, 12). Mais derrière la machine Carcassonnaise s'est mise en route mettant au supplice une formation Burgienne bien trop indisciplinée dans le repli. Pragmatique, Carcassonne ne s'est pas fait prier pour s'infiltrer dans les brèches et punir les Bressans qui restaient sur quatre défaites à l'extérieur. Le capitaine Carcassonnais Andrei Ursache a montré la voie avec un premier essai (15). Clément Doumenc (18), Gilles Bosch (22) et Louis Marrou (32) ont également scoré pour parachever une domination sans partage des Carcassonnais lors de ce premier acte. À la pause, les Audois avaient déjà le gain d'une victoire bonifiée dans les sacoches (26-3).

Carcassonne en toute maîtrise

Au retour des vestiaires, les Bressans ont changé de braquet. Carcassonne a gardé la possession, mais a manqué de justesse. Bourg-en-Bresse lui a été plus incisif que lors du premier acte. Paul Ravier a inscrit le premier essai de Bourg-en-Bresse dans ce match remettant du baume au cœur aux siens (26-10, 49). Mais, Carcassonne a retrouvé son plus séduisant visage pour sécuriser à nouveau son bonus offensif. Tout juste réduit à quatorze après le carton jaune d'Emile Cailleaud, Bourg-en-Bresse a rompu pour la cinquième fois de la rencontre ne pouvant que constater l'essai de Thomas Brady (33-10). En fin de match, les Burgiens ont tenté de recoller. Puis, Bourg-en-Bresse s'est exposé, Carcassonne en a profité pour dérouler et inscrire deux nouveaux essais grâce à Maxime Oltmann puis Mirian Burduli pour valider le succès bonifié (45-10).

Colomiers - Massy : 31 - 7

Colomiers sans trembler

Voilà cinq points cruciaux dans la course au maintien pour les Columérins. Et pour cela, quarante minutes auront été suffisantes à l'USC. Face à une équipe de Massy déjà reléguée à l'entame de ce match, les coéquipiers de Sébastient Poët n'ont pas vraiment eu à élever leur niveau. Profitant de l'indiscipline massicoise, avec notamment deux cartons jaunes et un passage à 15 contre 13, les Columérins ont inscrit 5 essais par Chiappesoni (22e et 26e), Jaminet (29e), Saaidia (31e) et Inigo (36e) pour un score de 31-0 à la pause. Colomiers qui s'est contenté de gérer au retour des vestiaires avec tout de même un essai encaissé suite à une réalisation de Bordes pour Massy. Des massicois qui ont malgré tout connu une soirée cauchemar avec au-delà du score, deux cartons jaunes en première période et des blessures comme celle de Grimoldby . Colomiers de son côté prend cinq points précieux dans la course au maintien.

Montauban - Vannes : 20 -25

Montalbanais et Vannetais ont livré l’un des duels les plus passionnants de cette saison, à coup sûr. Au terme d’un match haletant, le RCV signe un quatrième succès à l’extérieur depuis le début de saison et fait un nouveau pas vers les phases finales. Pour ce faire, il y a eu une grosse entame de match, traduite par les essais de Hugh Chalmers (5’) et Pierre Popelin (29’). Sauf que les 8 points manqués au pied par Christopher Hilsenbeck ont maintenu l’USM en vie. Celle-ci réagit par un 10-0 avec les réalisations de Pellow Van der Westhuizen (38’) et Maxime Mathy (50’). Cette même sentence fut ensuite en faveur Bretons – pourtant remaniés – qui ont porté l’estocade par Kitione Kamikamica (74’).

Oyonnax - Nevers : 30 - 22

L’USO a dû puiser dans ses ressources pour éviter une deuxième défaite d’affilée. Face à une USON retrouvée sur ce qui faisait sa force durant la première moitié de saison, à savoir sa capacité à faire déjouer n’importe quelle équipe du Pro D2, les hommes d’Adrien Buononato ont dû s’armer de patience. Menés 19-15 aux abords de l’heure de jeu, ils ont d’abord profité d’un carton jaune contre Urruty (56e) pour passer devant grâce à un essai de Tui (60e) puis pour assurer la victoire en toute fin de partie et enlever par la même occasion le bonus défensif à son adversaire par l’intermédiaire de l’inévitable MacDonald, en force (78e). Une victoire synonyme de grand pas vers la qualification directe en demi-finales pour les Oyomen.