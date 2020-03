LNR : les groupes de travail en action dès lundi

Pas de temps à perdre. Mercredi dernier, trois groupes de travail ont été mis en place par la LNR pour faire face à la crise. Le premier, intitulé « issue sportive de la saison 2019/2020 », sera en charge d'élaborer les différents scénariis de reprise de compétition et leurs impacts. Le second, intitulé « accompagnement des club », devra évaluer l'impact financier sous toutes ses formes qu'il soit lié à l’indemnisation des joueurs, au remboursement des abonnés et des partenaires, à la prise en charge ou non de la commission des agents durant la période de chômage technique. Sur cette thématique, les interrogations sont nombreuses. Beaucoup craignent les impacts à court termes, mais aussi la seconde vague avec une campagne d'abonnement qui sera mise à rude épreuve la saison prochaine. Mais pas seulement. Les entreprises partenaires mises à rude épreuve sur le plan économique renouvelleront-elles leur engagement dans les mois à venir ?

Enfin, un dernier groupe de travail, intitulé dispositif de régulation LNR, se penchera sur les conséquences que cette crise aura sur les différents outils de régulation tels l'encadrement de la masse salariale, le système des JIFF ou encore le principe de distribution de la RIF (réforme des indemnités de formation). Un exemple ? Certains club sont aujourd'hui en retard sur le respect du nombre de Joueurs Issues de la Formation Française en moyenne par feuille de match. Seront-ils sanctionnés financièrement si la saison devait s'arrêter aujourd'hui ? Se verront-ils retirer des points au classement au début du prochain exercice ? Les questions se posent, les réponses sont rapidement espérées.

La LNR a communiqué aux différents présidents le planning de la semaine à venir. Les groupes un et deux ont rendez-vous dès ce lundi. Quant au troisième groupe de travail, il se réunira vendredi prochain. A noter que Paul Goze a décidé de tenir une conférence téléphonique avec l'ensemble des présidents du rugby professionnel tous les mercredi à 17h00. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.