Il n'y avait rien d'illogique, à la 35e minute, de voir Will Skelton quitter le terrain et ses coéquipiers. Le deuxième ligne australien de La Rochelle, qui était un des visages de ces Barbarians nouvelle formule, écopait un carton rouge après un plaquage à l'épaule sur la tête de Patrick Schickerling. Un fait de jeu embêtant, d'autant plus lorsqu'on sait que Skelton est devenu par la même occasion le premier joueur exclu avec le maillot des Baa-baas. Un malheureux record, qui n'est pas illogique puisque les rencontres des Barbarians sont toujours amicales, et se déroulent pour la majeure partie dans la bonne humeur.

Avec ce carton rouge, Will Skelton devrait être cité et pourrait écoper, en plus, de plusieurs matchs de suspension. Avant la partie, Fabien Galthié avait confié avoir sélectionné Skelton grâce à son niveau de jeu, mais aussi sa volonté de partager la deuxième ligne avec l'iconique George Kruis. Il faisait partie des 22 joueurs des Barbarians présents sur la feuille de match, qui évoluaient en Top 14 cette saison.