Jason Leonard (Angleterre)

On commence avec du très lourd niveau longévité : 114 sélections, 14 Tournois et 4 Coupes du monde disputées pour Jason Leonard. Pilier au physique compact (1,78 m, 111 kilos), il a connu de fantastiques duels en mêlée avec Pascal Ondarts ou le néo-zélandais Olo Brown au début des années 90. Mais il a surtout été le premier pilier anglais « moderne » ne se cantonnant pas à l’exercice de la poussée, et capable de participer de plus en plus au jeu offensif de son équipe. Avant-gardiste donc, c’est aussi son travail acharné à l’entraînement qui lui a permis d’exister si longtemps au plus haut niveau et de devenir, à 35 ans, l’un des plus vieux vainqueurs de la Coupe du monde en 2003 et l’un des joueurs anglais les plus respectés de tous les temps.

Christian Califano (France)

À l’instar de Leonard en Angleterre, Christian Califano a révolutionné le poste de pilier en France. À l’époque ou les premières lignes se contentaient de pousser en mêlée, le natif de Toulon a été le premier dans l’Hexagone à devenir une vraie arme offensive. Mobile, technique, solide en mêlée,« Cali » a été le titulaire indiscutable du Toulouse des années 1990, remportant six Brennus entre 1994 et 2001. Il a aussi été un des premiers français à s’exporter à l’étranger, explorant les championnats néo-zélandais avec les Blues, puis anglais avec les Saracens puis Gloucester. Ses performances dans ses différents clubs l’ont amené à être élu dans la Dream Team de L’European Rugby Cup, l’équipe type des Coupes d’Europe de 1995 à 2010. Fort de 72 sélections avec les Bleus, il a disputé deux Coupes du monde disputées en 1995 et 1999, et est l’un des rouages essentiels des Grands chelems 1997 et 1998.

Christian Califano (France) face à la Nouvelle-ZélandeMidi Olympique

Os du Randt (Afrique du Sud)

Chaud devant ! Dans la plus pure tradition des piliers sud-africains, Peter "Os" du Randt (1,90 m, 135 kilos) aura été un véritable bulldozer capable de renverser n'importe quel adversaire. Titulaire avec les Springboks et champion du monde à 22 ans en 1995, un an après sa première sélection, il continua de monter en puissance jusqu'à être élu joueur sud-africain de l'année 1997. Extrêment puissant mais très mobile pour son gabarit, du Randt était une machine à avancer également capable de faire jouer derrière lui. Mais c'est en 2000, alors au top de sa forme, que le pilier des Bulls connut plusieurs blessures au genou qui le plongèrent dans la déprime et mirent en grand péril sa carrière. Mais, remis sur pied en 2003, il réintegra l'équipe des Golden Lions puis la sélection nationale en 2004. Titulaire et cadre des Boks lors de la Coupe du monde 2007, il obtint alors à 35 ans son deuxième titre mondial, 12 ans après le premier. Un exploit retentissant pour un des piliers les plus dominants de tous les temps.

Tony Woodcock (Nouvelle-Zélande)

Il a beau être moins véloce ou puissant que certains de ses concurrents, le All Black double champion du monde n’en est pas moins un candidat très sérieux au poste de pilier gauche. Deux raisons principales : sa technique et sa résistance. Balle en main, Woodcock a très clairement mis en lumière la caste des piliers néo-zélandais dotés des mêmes « skills » que les arrières. Cette dextérité très développée lui permettait de passer après-contact et de relever très vite le ballon des regroupements, ce qui le rendait redoutable sur des pick-and-go à quelques mètres de la ligne. Woodcock était également un monstre d’endurance : lors de la Coupe du monde 2011, il joue les 7 matchs de son équipe et en termine 6 avec 80 minutes au compteur, dont la finale face à la France où il inscrit le seul essai des Blacks. Si l’on ajoute sa très bonne tenue en mêlée, on obtient un client indéboulonnable à gauche de la mêlée néo-zélandaise : 118 capes, 108 titularisations, et une génération entière de piliers inspirés par Woody.

Tony Woodcock (All Blacks) marque un essai face à la France en 2011Icon Sport

Tendai Mtwarira (Afrique du Sud)

Tiendrait-on là le pilier le plus athlétique de l’histoire du rugby ? Depuis ses débuts professionnels en 2007 chez les Sharks, Tendai Mtawarira n’arrête pas de dominer ses adversaires et de déchaîner les foules, qui grondent à chaque fois que le ballon arrive dans ses mains. Celui qui est surnommé « The Beast » est un phénomène physique inédit qui excelle dans tous les compartiments du jeu à son poste. En mêlée fermée d’abord, où il a mis au supplice bon nombre de ses vis-à-vis. Le All Black John Afoa ou l’Anglais Phil Vickery, champion du monde 2003 et titulaire lors de la tournée des Lions en 2009, se souviennent encore de leur confrontation avec le joueur d’origine zimbabwéenne. Mais Mtawarira a surtout su mettre à profit ses qualités physiques hors-normes pour devenir l’archétype du pilier moderne : un joueur puissant mais mobile, capable d’enchaîner les courses et de déchirer les défenses. Un profil complet qui lui a permis de devenir le titulaire indiscutable des Springboks, de sa première sélection en 2008 à sa retraite internationale en 2019, juste après avoir connu l’apothéose en soulevant la Coupe du monde.

Mentions honorables :

Seuls cinq joueurs font partie de la sélection finale, mais d'autres ont marqué l'histoire du rugby et tapé à la porte du top 5. On aurait pu citer le Bayonnais Jean Iraçabal, surnommé "L'Indomptable" par les néo-zélandais dans les années 70, ou encore Armand Vaquerin, détenteur de 10 boucliers de Brennus avec Béziers de 1971 à 1984. Rodrigo Roncero (Argentine) ou Gethin Jenkins (Pays de Galles), recordman de capes chez les piliers, ont dominé les années 2000 avec leur club ou leur sélection. Et que dire de Cian Healy (Irlande) qui pourrait bien gratter le top 5 s'il continue sur sa lancée avec le Leinster et le XV du trèfle.