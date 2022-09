Meilleur joueur du Top 14 > Antoine Dupont - Zach Mercer - Grégory Alldritt

Ces trois nominations sont loin d'être une surprise. D'un côté, on retrouve le demi de mêlée du Stade toulousain, encore une fois exceptionnel lors de la saison 2021-2022. Le meilleur joueur du monde est le tenant du titre dans la catégorie et pourrait bien rafler la mise encore une fois. De l'autre, Grégory Alldritt. Toujours aussi dominateur ballon en main, le troisième ligne rochelais est un cadre du XV de France et une des gros têtes d'affiche de notre cher championnat. Au milieu de ces deux stars tricolores, on retrouve Zach Mercer ! Arrivé à l'été 2021 à Montpellier, l'international anglais a tout écrasé sur son passage avec le MHR jusqu'à lever le Brennus en juin dernier. Les votes s'annoncent serrés.

Pour vous, qui est le meilleur joueur du Top 14 lors de la saison 2021/2022 ? Sondage 101 vote(s) Antoine Dupont (Toulouse) Zach Mercer (Montpellier) Grégory Alldritt (La Rochelle)

Meilleur joueur de Pro D2 > Ange Capuozzo - Léo Coly - Rémy Baget

Encore une fois, ces trois joueurs méritent largement leur place pour ce titre. Et petite curiosité, ils jouent désormais tous en Top 14 ! Après une saison stratosphérique avec Grenoble, Ange Capuozzo a rejoint le Stade toulousain à l'intersaison. De même pour Léo Coly qui a quitté Mont-de-Marsan pour Montpellier. Pour Rémy Baget, c'est une toute autre histoire. Champion de France, il est monté en Top 14 avec l'Aviron Bayonnais. Ces trois hommes ont chacun de gros arguments à faire valoir.

Pour vous, qui est le meilleur joueur de Pro D2 lors de la saison 2021-2022 ? Sondage 97 vote(s) Ange Capuozzo (Grenoble) Léo Coly (Mont-de-Marsan) Rémy Baget (Bayonne)

Meilleur joueur In Extenso Supersevens > Cécil Afrika - Rayne Barka - Johan Demai-Hamecher

Ce n'est un secret pour personne, Pau et Monaco ont largement dominé l'In Extenso Super Sevens. De ce fait, Cécil Afrika, Rayne Barka et Johan Demai-Hamecher sont nominés pour le titre de meilleur joueur.

Pour vous, qui est le meilleur joueur de l'In Extenso Supersevens ? Sondage 69 vote(s) Cécil Afrika (Monaco) Rayna Barka (Pau) Johan Demai-Hamecher (Monaco)

Révelation de la saison en Pro D2 > Ange Capuozzo - Léo Coly - Émilien Gailleton

Comme on les retrouve ! Nommés pour le titre de meilleur joueur, Capuozzo et Coly sont également nommés pour la catégorie "Révélation de l'année". Ils font face à l'Agenais Émilien Gailleton, qui évolue en Top 14 cette saison sous les couleurs de la Section paloise.

Pour vous, qui est la révélation de la saison en Pro D2 ? Sondage 79 vote(s) Ange Capuozzo (Grenoble) Léo Coly (Mont-de-Marsan) Émilien Gailleton (Agen)

Meilleur joueur international français > Antoine Dupont - Yoram Moefana - Grégory Alldritt

Tout comme Capuozzo et Coly, Dupont et Alldritt vont voir double lors de cette Nuit du Rugby. Le Toulousain et le Rochelais sont nommés pour la catégorie meilleur joueur international français. Le Bordelais Yoram Moefana est la petite surprise de ce trio, même si le Girondin a impressionné lors de la tournée au Japon et durant le Tournoi, terminé avec un grand chelem.

Pour vous, qui est le meilleur joueur international français de la saison ? Sondage 74 vote(s) Antoine Dupont Yoram Moefana Grégory Alldritt

Meilleure joueuse internationale française > Laure Sansus - Émilie Boulard - Madoussou Fall

Trois styles de jeu s'affrontent pour ce titre ! La virevoltante Laura Sansus part avec une petite longueur d'avance tant elle a dominé son sujet la saison dernière. Face à elle, on retrouve la rapide Émilie Boulard et la puissante Madoussou Fall. Un trio qui pourrait bien briller lors de la prochaine Coupe du monde avec les Bleues.

Pour vous, qui est la meilleure joueuse internationale de la saison ? Sondage 62 vote(s) Laure Sansus Émilie Boulard Madoussou Fall

Meilleur arbitre > Tual Trainini - Romain Poite - Mathieu Raynal

Toujours grands acteurs du Top 14, les arbitres seront également mis à l'honneur. Désormais dans le staff du Rugby club toulonnais, Romain Poite est nommé. À ses côtés, on retrouve Tual Trainini et Mathieu Raynal.

Pour vous, qui est le meilleur arbitre ? Sondage 67 vote(s) Tual Trainini Romain Poite Mathieu Raynal

Meilleur staff de Top 14 > Castres olympique - Montpellier - La Rochelle

Apès avoir terminé la saison 2021-2022 avec un bouclier de Brennus dans les bras, le staff de Montpellier est logiquement nommé pour être titré dans cette catégorie. Face à eux, Philippe Saint-André et ses adjoints vont retrouver les entraîneurs qu'ils ont battus en finale, ceux du CO. Pour compléter le trio, le staff rochelais est également nommé.

Pour vous, quel est le meilleur staff de Top 14 ? Sondage 71 vote(s) Castres Montpellier La Rochelle

Meilleur staff de Pro D2 > Mont-de-Marsan - Bayonne - Nevers

Tout comme Montpellier, l'Aviron bayonnais a été titré la saison dernière en Pro D2. Les Basques ont remporté le bouclier, synonyme de montée en Top 14. De ce fait, le staff bayonnais est nominé. Face à lui il retrouve celui de Mont-de-Marsan et de Nevers.

Pour vous, quel est le meilleur staff de Pro D2 pour la saison 2021-2022 ? Sondage 64 vote(s) Mont-de-Marsan Bayonne Nevers

Deux autres catégories sont on retrouver, celle du plus bel essai où sont nominés Thomas Berjon (La Rochelle), Olivier Klemenczak (Racing 92) et Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles), et celle du prix de l'engagement sociétal pour lequel concourrent Brive, Toulon et Toulouse.