L'atmosphère du Principality stadium est-elle aussi impressionnante pour un joueur international que pour les spectateurs ?

Quand on est joueur, c'est toujours un grand plaisir de jouer dans les plus beau stades. Celui-là en fait partie. Il y a deux ans, j'ai eu la chance d'y jouer. Et quand on rentre dans ce stade avec tout ce qui est fait autour : les flammes, les lumières et l'engouement du public aussi qui est énorme, notamment le public français qui fait le déplacement là-bas... Ce sont des émotions fortes et ça nous porte pendant les rencontres. Je suis très excité d'être à vendredi soir pour jouer ce match-là.

Préférez-vous que le toit soit fermé ou ouvert ?

Cela dépendra des conditions. Pour l'atmosphère, quand le stade est fermé c'est différent. On n'a pas l'habitude de jouer dans des stades fermés. Mais en tous les cas, une fois le coup d'envoi donné, l'atmosphère ne sera pas le plus important.

Quels sont les atouts de Shaun Edwards, spécialiste de la défense dans le staff ?

Je pense que son point fort c'est la conviction qu'il met dans le projet défensif qu'il ns expose. Il est convaincu de tout ce qu'il fait et il arrive à nous transmettre cette rigueur-là. Il arrive à nous transcender rien que d'un regard. Il n'a pas besoin de beaucoup s'exprimer pour qu'on comprenne où il veut en venir. Ce sont donc la rigueur et la conviction de l'efficacité de son système.

Est-il différent cette semaine avant d'affronter le pays de Galles ?

(il sourit) Il est toujours très tendu. Pour le pays de Galles il l'est mais pour tous les matchs importants il est très tendu. C'est le cas cette semaine.

A-t-il adapté son système défensif alors que les Gallois le connaissent bien ?

Ils le connaissent donc ils connaissent forcément son système défensif. Mais lui aussi a dû le faire évoluer en intégrant le staff de l'équipe de France. Il travaille en collaboration avec Fabien et les autres coachs pour l'adapter au mieux. Dans tous les cas on travaille tous les jours pour limiter au maximum les failles de notre système et maîtriser notre projet au mieux.

Que voulait dire Fabien Galthié quand il a mentionné votre capacité à jouer trois-quarts centre ?

On essaie de travailler plusieurs scénarios. Ce serait dans l'éventualité d'avoir un banc avec six avants et deux trois-quarts blessés. Un scénario qu'on préférerait éviter... (rires) Jonathan (présent en conférence à ses côtés, N.D.L.R.) préférerait jouer avec un autre centre que moi. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas démarrer au centre !

Et vous sentez-vous à l'aise à ce poste ?

Dans ma jeunesse c'est un poste où j'ai évolué mais ça fait un moment... Je pense qu'aujourd'hui je n'ai pas trop les qualités physiques pour m'y retrouver. Peut-être en fin de match mais pas plus !