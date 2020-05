Mont-de-Marsan : Tastet et Tales dans le staff, un international gallois arrive

Le Stade montois a officialisé son staff et son effectif pour la saison prochaine. L’encadrement sera composé de Patrick Milhet, nommé manager sportif, et des tout jeunes retraités Julien Tastet, intronisé entraîneur principal, et Rémi Tales, en charge des trois-quarts. Au niveau de l’effectif, le club landais a acté les engagements du demi de mêlée bayonnais Emmanuel Saubusse (30 ans), de retour au club où il a évolué de 2014 à 2016, de l’ouvreur toulonnais Mathieu Smaïli (20 ans), du trois-quarts bordelais Simon Desaubies (20 ans), du deuxième ligne aurillacois Baptiste Hézard (30 ans) ou encore du troisième ligne gallois des Ospreys Dan Baker (27 ans), capé à trois reprises avec le XV du Poireau. Le Stade montois affichera un budget compris entre 5,8 et 6 millions d’euros la saison prochaine.

Agen : Chauveau vers l’arrêt

Xavier Chauveau (27 ans) va prendre sa retraite sportive avec effet immédiat, comme révélé par Le Petit Bleu. Le demi de mêlée, formé au Racing 92, compte 49 matchs dans l’élite et a porté les couleurs agenaises à neuf reprises en championnat cette saison. Pour le remplacer, le SUALG penserait au Toulonnais Yoan Cottin (22 ans) selon le quotidien régional.

Racing : quand Bath et Bristol tentaient de recruter Russell

Finn Russell (27 ans, 46 sélections) a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 avec le Racing 92. Mais avant de signer ce nouvel engagement, l’ouvreur écossais avait été démarché par deux clubs anglais : d’après The Rugby Paper, Bristol et Bath avaient tenté de l’attirer outre-Manche.