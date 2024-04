Bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le match commenté de la rencontre opposant Montpellier à Perpignan à l'occasion de la 22ème journée de Top 14.

Combien de Catalans auront fait le déplacement au GGL Stadium de Montpellier pour pousser derrière l'Usap ? Réponse ce samedi (17h), dans une rencontre qui sent la poudre. Le MHR (13ème) reste sur trois défaites consécutives et doit retrouver la victoire pour espérer se maintenir sans passer par la case du match d'accession.

De son côté, Perpignan est en grande forme avec quatre victoires consécutives et une qualification en phase finale qui devient de plus en plus envisageable.

L'arbitre de la rencontre est M. Brousset.