Vingt-sept mois après la dernière défaite à Jean-Dauger, Bayonne a de nouveau perdu (15 à 34) dans son antre et joue plus que jamais le maintien. L’UBB a pu s’appuyer sur un pack solide mais surtout sur sa ligne arrière trois étoiles à l’image de Louis Bielle-Biarrey auteur d’un doublé.

Un match à deux visages, tant dans son contenu, que par les objectifs bien différents des deux équipes qui s’affrontaient. La logique du classement a été respectée avec la victoire de Bordeaux-Bègles à Bayonne (15-34), qui concède sa première défaite à Jean Dauger depuis sa remontée en Top 14. L’UBB consolide sa place pour les playoffs, tandis que Bayonne va se faire peur pour le maintien sur les deux dernières journées.

L’orage, et le désespoir à Bayonne

La météo sur le Pays Basque n’annonçait pas une belle partie, mais cela n’a pas duré. Avec une pluie dantesque, voire de la grêle, et du vent, cela a forcément impacté le jeu des deux équipes. Beaucoup de jeu au pied de part et d’autre, avec un rythme cassé par les arrêts de volée. À la pause, on comptait 13 en-avant sifflés, sans compter les pertes de balle. Pourtant, cela n’a pas empêché l’UBB de débloquer son compteur sur sa première attaque. Sur une mêlée dans les 22 adverses, Lucu jouait la croisée pour Jalibert, qui décalait Bielle-Biarrey dans le fermé (0-5, 3ème).

Après un échange de pénalités (3-8), Bordeaux faisait le break, sur une action gag. Tiberghien perdait le ballon au contact avec un coéquipier pour lancer l’attaque girondine. Jalibert jouait au pied mais c’était dévié par un Bayonnais, prenant à contre-pied le deuxième rideau. Seul Tatafu a suivi l’action (3-15, 25ème). Sous l’eau, l’Aviron ne sortait plus de son camp. Mais malgré de longues minutes à menacer l’en-but, l’UBB devait se contenter de prendre trois points (3-18, 41ème).

L’UBB laisse passer un éclair bayonnais

Les Bayonnais revenaient des vestiaires déterminés à renverser la vapeur. Le soleil revenait sur le stade, et dans le coeur des supporters. Après l’essai de Tatafu pour Bordeaux, son homonyme l’imitait sur une touche à cinq mètres (10-18, 43ème). Pas le temps de respirer, Bayonne jouait vite une pénalité sur la ligne médiane pour prendre à défaut la défense jusqu’ici très solide. Erbinartegaray apportait son soutien à l’intérieur pour ramener son équipe à portée (15-18, 45ème).

Dix minutes difficiles pour les Girondins, qui attendaient de faire parler le talent de leurs internationaux français. Jalibert envoyait Penaud prendre l’intervalle, et il jouait le 2 contre 1 avec Bielle-Biarrey à sa gauche, pour le doublé (15-25). Bayonne devait concéder des pénalités, et Lucu enquillait les points, même à distance (58ème, 67ème). Le sort s’acharnait aussi avec la sortie sur civière de Carreras (65ème), mis KO par une percussion de Depoortère. L’UBB manquait une occasion d’essai, et Jalibert fermait la marque par un drop de plus de 40 mètres (15-34, 80ème). Belle victoire bordelaise, qui fait tomber Jean Dauger après 28 matches sans défaite, et prend le large sur la 7ème place. Bayonne passe 11ème, et n’est pas encore sauvé.