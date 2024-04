L’ailière du XV de France féminin Joanna Grisez a été contrainte de déclarer forfait en raison d’une lésion musculaire à la jambe. Sa coéquipière septiste Anne-Cécile Ciofani la remplace dans le XV de départ.

Coup dur pour le XV de France Féminin qui devra se passer des services de son ailière supersonique Joanna Grisez pour défier l’Angleterre ce samedi au stade Chaban-Delmas de Bordeaux pour la finale du Tournoi des 6 Nations, qui décidera du grand chelem 2024. Gênée tout au long de la semaine par une petite lésion musculaire au niveau de la jambe, celle qui avait inscrit un doublé la semaine dernière face au pays de Galles – dont un essai en contre de 90 mètres – a été contrainte de jeter l’éponge hier, à l’issue du captain’s run effectué à Chaban.

Ce forfait conduit donc sa partenaire de France VII, Anne-Cécile Ciofani, à démarrer la rencontre sur l’aile droite. Ciofani, qui est actuellement la meilleure marqueuse de France VII, va donc honorer sa deuxième cape à XV, et aura donc l’occasion de se mettre davantage en valeur, une semaine après ses débuts prometteurs avec le XV de France Féminin.

Berthoumieu sur le banc, qui passe en 6-2

Autre conséquence, ce changement a un impact sur le banc où, plutôt que de rappeler une trois-quarts, le staff a choisi de passer en 6-2, avec six avants et deux arrières pour affronter l’Angleterre. C’est en effet la troisième ligne aile de Blagnac Axelle Berthoumieu qui prend la place de Ciofani. Ce faisant, le staff ajoute à ses remplaçantes une autre puissante porteuse de balle, avec les Grenobloises Teani Feleu et Emeline Gros. Une puissance qui ne sera pas négligeable compte tenu de la météo très instable au-dessus de Bordeaux en ce samedi.