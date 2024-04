Bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le match commenté entre Oyonnax et Castres à l'occasion de la 22ème journée de Top 14.

Si Oyonnax pointe à douze points de la treizième place et semble déjà condamné à la relégation, Castres est encore en course pour la qualification en phase finale et doit réaliser un match plein à Charles Mathon.

Les hommes de Jeremy Davidson auront à cœur d'engranger un maximum de points et de confiance pour le sprint final.

L'arbitre de la rencontre est M. Ramos.