Auteur, face au Stade montois, de ses neuvième et dixième essais de la saison, le trois-quarts aile de Dax, Jope Naseara, a été un des acteurs majeurs du succès de l’USD dans ce derby landais.

Et à la fin, c’est Dax qui gagne. Comme lors du match aller (26-22), le club rouge et blanc est sorti vainqueur du derby landais (13-18) et grâce à cette victoire, l’USD n’est plus qu’à deux rencontres de réaliser ce qu’aucun promu n’a réussi à faire jusque-là, se qualifier pour la phase finale du championnat.

Si Dax l’a emporté, au stade Guy et André Boniface, vendredi soir, devant 12 500 personnes et sous la pluie, c’est avant tout car la mêlée rouge et blanche a fait vivre un supplice au pack local. Les protégés de Marc Dal Maso ont été dominateurs dans ce secteur et les efforts des avants rouge et blanc, couplés à une belle solidarité défensive lorsque les offensives montoises se sont enchaînées, ont permis à la bande à Jean-Baptiste Barrère de faire la course en tête une grande partie du match.

Cerisier : "On essaye de lui donner des bons ballons"

Ensuite, l’USD a gagné car elle a, dans ses rangs, une bombe fidjienne, un facteur X capable de bonifier le moindre ballon et après la rencontre, Patrick Milhet, le manager du Stade montois, dressait le constat suivant : “Les Dacquois ont été pragmatiques. Ils ont un ailier supersonique, qui a eu de la réussite en première mi-temps. Ils rentrent trois fois dans notre camp et marquent deux fois.” Le premier essai de Naseara a eu lieu après neuf minutes de jeu. Bien servi par Hugo Cerisier, auteur d’un bon match, le numéro onze a accéléré sur le flanc gauche avant de résister au retour de Semi Lagilava et plonger dans l’en-but.

Juste avant la pause, Naseara a récidivé. Toujours sur l’aile gauche, il a appelé Théo Duprat, lequel a levé la tête, tapé un judicieux coup de pied à suivre, qu’il a récupéré à 35 mètres de l’en-but. La suite ? Le Fidjien a poursuivi au pied, contourné Patricio Fernandez et devancé, à la course, Lagilava, pour s’offrir un doublé. “On essaye de lui donner des bons ballons pour qu’il soit dans les meilleures conditions, racontait, au coup de sifflet final, l’ouvreur Hugo Cerisier. C’est une chose qu’on travaille toute la semaine. J’espère qu’il continuera comme ça, c’est tout bonus pour nous.”

Dubois : "Il va exploser encore plus"

Depuis quelques semaines, le fidjien enchaîne les solides prestations et en deux mois et demi, l’ailier a marqué neuf essais. “En début de saison, on sentait qu’il avait des qualités, mais il a eu un temps d’adaptation, expliquait Jean-Baptiste Barrère dans la nuit de Mont-de-Marsan. Il y avait la barrière de la langue. Ilikena Bolakoro l’aide beaucoup. Le déclic a eu lieu lorsqu’il a vu que Junior (Ratu Nacika, NDLR) jouait et enchaînait les bons matchs. Il s’est mis dans le truc et ce n’était plus le même joueur.”

Inconnu du grand public avant cette année, le garçon de 21 ans est en train de se faire un nom, dans le petit monde du Pro D2. “C’est un jeune joueur, rappelle son manager, Jeff Dubois. C’est un des rares qui a enchaîné les matchs en début de saison, car ces joueurs ont besoin d’enchaîner, ont besoin d’avoir du temps de jeu. Il a encore besoin de bosser, mais il va exploser encore plus. Il est promis à un bel avenir. L’année prochaine, il traversera le terrain à chaque ballon.” Toujours avec le maillot de Dax, puisque le club landais a réussi une très belle opération, cette semaine, en prolongeant sa pépite jusqu’en 2027…