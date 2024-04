Retournement de situation dans les Landes ! La Ligue Nouvelle-Aquitaine (plus précisément la commission d'appel) a décidé d'annuler la réclamation de Mimizan, jugée trop tardive après la demi-finale du championnat régional. C'est donc Capbreton-Hossegor, dans la logique du résultat sur le terrain, qui dispute la finale et monte en Fédérale 3.

Ils avaient pourtant assez peu d'espoirs quant à l'issue de la démarche. Mais mardi soir, tous réunis, dirigeants, staff et joueurs de Capbreton-Hossegor avaient décidé de faire appel de cette décision. Pour rappel, leur demi-finale remportée face à Mimizan dimanche (27-31) avait été annulée à cause d'une erreur de nom dans la feuille de match. C'est Lucas Thiers, 22e, qui est entré en jeu et non Théo Suhubiette, inscrit au numéro 22. "La commission d'appel vient de nous donner raison et a annulé la réclamation de Mimizan car elle a été reçue trop tard", révéle Théo Suhubiette, qui l'a appris comme le reste du groupe ce vendredi soir. C'est en effet une heure et demie après le coup de sifflet final que la réclamation avait été portée par les dirigeants mimizannais. Qui plus est sans la présence du corps arbitral, en raison de l'agression dont a été victime l'arbitre central M. Poissonnier, par un dirigeant de l'UAM, au moment de rentrer aux vestiaires.

Si la Ligue a dû réagir rapidement, on ne sait pas encore si la finale de championnat Nouvelle-Aquitaine contre Pompadour pourra se jouer ce dimanche. Mais en tous les cas, l'accession en Fédérale 3 est actée pour Capbreton-Hossegor.