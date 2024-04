Les clubs ont décidé de miser sur l’expérience stade des spectateurs pour fidéliser le public, quels que soient les résultats sportifs.

C’est devenu un passage obligé : l’arrivée des joueurs au stade est maintenant devenue un incontournable dans tous les stades du Top 14. Les joueurs sortent sous les hourras du public, souvent une heure trente avant le coup d’envoi, soit en suivant le chemin tracé par des barrières, soit en fendant la foule en délire. Un événement qui permet de faire venir les supporters au stade bien avant l’heure du match et qui ont donc plus de chance de passer à la buvette ou à la boutique du club, pour ainsi augmenter leurs revenus autour des rencontres.

L’objectif est aussi de renforcer le sentiment d’appartenance pour fidéliser les spectateurs. « On renforce les moments importants pour les gens et les joueurs, explique ainsi Vincent Bonnet, directeur marketing et communication du Stade toulousain. La descente du bus est devenue un moment symbolique. Pendant 45 minutes ou une heure, on anime ça avec un DJ et Ovalion. On veut que cela soit « instagramable ». On est dans le digital mais on veut que les gens se rencontrent vraiment et s’ambiancent, qu’ils deviennent acteur du spectacle sportif. »

La réussite de la bodega dépend du résultat

L’expérience des spectateurs au stade est devenue un véritable nerf de la guerre pour les présidents de club. Tout le monde veut proposer une offre originale, avec des sections gourmandes comme au Hameau à Pau. La bodega s’impose aussi comme un incontournable, pour offrir une opportunité de sortie complète sur un seul et même lieu, surtout dans les grandes agglomérations, pour garantir de passer un bon moment quel que soit le résultat sportif.

Venir au stade ne doit plus être conditionné au simple spectacle de la pelouse. « La première chose importante est que la fréquentation dépend avant tout du résultat sportif, avoue néanmoins Vincent Bonnet. Cependant, depuis quelques saisons, notre fréquentation augmente notamment lors des matchs prétendument moins attractifs, comme les matchs en période de doublon ou quand les internationaux ne sont pas là. » Proposer une offre qui ne dépend plus seulement du match permet de renouveler le public, de le rajeunir et de le féminiser car tout le monde peut trouver son bonheur dans ce nouveau parcours du supporter. « On veut faire de notre stade une cathédrale des temps modernes, entendez par là que l’on y va pour voir un match mais aussi pour rassembler les gens, échanger, partager des moments conviviaux. »