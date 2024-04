Le Stade toulousain accueille le Racing 92 en ouverture de la 22ème journée de Top 14. Mais ce choc, revanche du dernier huitième de finale de Champions Cup entre les deux équipes se jouera sans Jack Willis. Le troisième ligne anglais est forfait pour cette rencontre.

Prévu titulaire pour affronter le Racing 92 ce samedi après-midi, le troisième ligne du Stade toulousain Jack Willis est finalement forfait. En effet, l’international anglais est malade et ne peut tenir sa place. Du coup, c’est Mathis Castro-Ferreira, sur le banc des remplaçants à la base, qui intègre le XV de départ et qui portera le numéro 6. Il formera la troisième ligne avec Joshua Brennan et Alexandre Roumat.

Par voie de conséquence, le deuxième ligne Piula Fa’asalele – initialement 24e homme – va prendre place sur le banc. Coup d’envoi à 15h00 à Ernest-Wallon pour lancer cette 22ème journée de Top 14