Le RCT peine à remplir Mayol mais est capable d’attirer près de 62 000 personnes à Marseille. La relation entre le club et ses supporters est tumultueuse, pour le meilleur comme pour le pire.

Au-delà des objectifs sportifs, la reconquête du stade Mayol constitue une priorité des dirigeants et de l’encadrement toulonnais depuis le début de la décennie. Capable d’être un chaudron bouillant comme une morne cuvette, l’enceinte varoise constitue, de par son taux de remplissage et son ambiance, un baromètre on ne peut plus révélateur de la bonne santé des Rouge et Noir.

Dans la foulée d’une fin de saison dernière prometteuse – avec une belle remontée au classement en Top 14 et la victoire finale en Challenge Cup, Bernard Lemaître espérait voir les travées se remplir à nouveau, comme aux plus belles années. Force est de constater que son voeu n'a pas encore été pleinement exaucé. Au-delà de l’exemple emblématique d’abonnés ayant découpé leur précieux sésame ou placardé la ville d’affiches virulentes, le RCT peine à franchir le symbolique cap des 15 000 personnes... Sa moyenne, dans son antre historique, plafonne aux alentours de 13 000 spectateurs autour d'un noyau dur estimé à 8 000 abonnés.

Le Vélodrome, quelle promesse !

Depuis la nouvelle année, la tendance est tout de même plutôt à la hausse avec, dans la foulée d'un guichet fermé face au Stade français le 31 décembre (17 033), une certaine régularité (14 356 contre La Rochelle, 14333 pour la venue de Montpellier...), à 80 % de remplissage. Surtout, le club aux trois Champions Cup reste capable de créer l’événement et d’attirer des foules. De les déplacer même. Le 20 avril, 61 984 personnes, rassérénées par une série de résultats positifs, avaient ainsi garni les travées du stade Vélodrome pour le choc face à Toulouse.

Une belle démonstration de force de la part du peuple varois et une inestimable promesse pour Bernard Lemaître, désireux de renouer avec la ferveur des plus belles années. Même si, en la matière, et Toulouse ou Perpignan, pour ne citer qu’eux, pourront en témoigner, la plus belle campagne de promotion reste l'embellie sportive.