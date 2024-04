Ambiance de folie devant le stade à 1h30 du coup d'envoi

Les supporters catalans ont décidé de mettre l'ambiance à Montpellier pour le déplacement de l'Usap en Hérault. À 1h30 du coup d'envoi, l'atmosphère devient de plus en plus chaude et les Perpignanais attendent désormais l'arrivée du bus des joueurs devant le GGL Stadium. Un moment attendu par tous les supporters.