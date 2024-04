Vainqueur du derby landais, le promu dacquois a fait un pas de plus vers la qualification. Plus que jamais, les rouge et blanc sont en course pour décrocher un ticket de barragiste.

Ce n’était, jusqu’ici, qu’un lointain rêve, que personne ne souhaitait évoquer. Presque un mot tabou. À Dax, les semaines se passaient, et le discours ne variait pas. "L’objectif, c’est le maintien", martelait-on du côté de Maurice Boyau. Si d’un point de vue purement mathématique, les Rouge et Blanc ont officiellement assuré leur maintien il y a peu, le fait est que le promu est, depuis un moment, considéré comme un sérieux candidat à la phase finale, tant les Landais, décomplexés, forts en mêlée fermée et plutôt joueurs, enchaînent les jolies performances (cinq victoires sur les six dernières journées). "À partir du moment où le maintien a été obtenu, on a pu basculer sur la course à la qualification et aujourd’hui, on se prend tous au jeu, avoue Benjamin Gufflet, le président du directoire de l’USD. Les joueurs sont compétiteurs et tout ça crée un engouement fantastique, avec un public formidable, qui nous suit à domicile et à l’extérieur."

D’ici peu, on saura si les Dacquois ont réussi à faire ce qu’aucun promu n’avait fait jusque-là, à savoir, se qualifier pour la phase finale de la compétition. Jean-Frédéric Dubois, en passe d’être le premier manager à réaliser un tel exploit, raconte : "En début de saison, je rêvais du maintien. Malgré les deux défaites d’entrée, je savais qu’on avait le potentiel pour rivaliser en Pro D2. Après, de là à aller chercher une qualification…"

Gufflet : "C’est complètement incroyable"

Sur le plan comptable, Dax, qui reçoit Agen lors de la prochaine journée, pourrait être qualifié avant même le dernier match, s’il l’emporte face au SUA et que les autres résultats lui sont favorables. Quoi qu’il en soit, les Landais ont les cartes en main pour vivre un mois de mai radieux. "Ce qui nous arrive, c’est complètement incroyable, d’autant que notre budget est un des plus modestes de la division. Ça montre qu’avec des moyens financiers limités, tu peux avoir des résultats positifs", souligne le président dacquois.

D’ailleurs, le spectre d’un barrage à la maison – les Rouge et Blanc n’ont, après tout, qu’un point de retard sur le quatrième – fait aussi partie des perspectives envisageables pour les Dacquois, et une telle affiche, en plus d’une belle fête pour le peuple landais, permettrait aux dirigeants de l’USD d’enregistrer une recette supplémentaire. "Ça paraît fou, avoue à première vue Gufflet, mais c’est complètement jouable. Ce serait un moment de liesse, l’apothéose de cette saison incroyable. Il est évident que c’est toujours plus intéressant de recevoir, car se déplacer a un coût."

L’an passé, c’est avec la phase finale de Nationale que la sous-préfecture des Landes avait vibré, jusqu’à l’accession espérée et attendue en Pro D2. Cette saison, le peuple rouge et blanc pourrait, à nouveau, goûter à la saveur si particulière de ces matchs couperets. C’était inespéré et inattendu dix mois plus tôt. Personne n’aurait misé un euro dessus. Mais aujourd’hui, Dax n’a jamais été aussi près d’une qualification pour la phase finale.