Si Emmanuel Meafou ou Mathis Castro-Ferreira ont été très en vue lors de la victoire toulousaine contre le Racing 92, l'entrée en jeu d'Antoine Dupont a été décisive en deuxième mi-temps. En face, Guram Gogichashvili a été en difficulté en mêlée fermée.

Les tops

Emmanuel Meafou

Quand le Stade toulousain, alors mené au score malgré sa domination territoriale, a tremblé en première mi-temps, c’est clairement lui qui a remis les siens dans le droit chemin. Porté par une envie contagieuse, il a asséné quelques plaquages destructeurs aux Racingmen qui ont permis de les faire reculer. En l’absence de Willis et Cros, les deux maîtres toulousains en la matière, il fut également précieux dans les rucks. Enfin, et comme à son habitude, il a constamment fait avancer son équipe sur le plan offensif. Il a ainsi été décisif sur l’action du premier essai des Rouge et Noir, d’autant qu’il a effectué la dernière place à Blair Kinghorn.

Blair Kinghorn

Certes, il n’a pas été beaucoup sollicité sur l’ensemble de la rencontre. Mais tout ce qu’il a fait, il l’a réussi à la perfection. En première mit-temps, il n’est même pas sûr qu’il ait eu une munition exploitable à sous mettre sous la dent avant la 39e minute, ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire le premier essai des siens. Après, il a d’abord – et avec l’aide de Thomas Ramos – sauver un essai en se plaçant sous le ballon tenu par Wade dans l’en-but. Dans les minutes suivantes, il a brillé par deux interventions dans la ligne sur lesquelles il a passé les bras pour placer ses partenaires dans l’intervalle. La grande classe. Pour un coup d’essai à l’aile, c’est un coup de maître. Et cela devrait donner quelques idées au staff pour les prochaines semaines.

Dans un match rendu compliqué par le vent, Toulouse a mis du temps pour prendre la mesure de son adversaire avant de dérouler en seconde mi-temps pour s'imposer. Les Rouge et Noir confortent leur deuxième place au classement.

Mathis Castro-Ferreira

C’était la belle histoire de ce samedi. Initialement, le troisième ligne international U20 était prévu sur le banc des remplaçants. Mais le forfait de Jack Willis, malade, l’a propulsé dans le XV de départ. Et, comme depuis des semaines, Mathis Castro-Ferreira a encore été à son avantage. Extrêmement actif dans le jeu, avec neuf courses avec ballon, il a été un poison pour la défense du Racing 92, puisqu’il a cassé quatre plaquages, effectué un franchissement et il a même inscrit un essai. Mais il est sorti en fin de match, souffrant apparemment d’une épaule douloureuse.

Antoine Dupont

Il n’y a évidemment rien d’original à le retrouver dans cette catégorie. Mais, même remplaçant au coup d’envoi, le demi de mêlée international a eu une influence énorme sur le cours de la rencontre. Quand il est entré en jeu à la 45e minute, alors que son équipe menaient de neuf points, il a transformé le match une vitesse détonante dans le jeu. Dès lors, les ballons sont sortis beaucoup plus rapidement et les Rouge et Noir se sont montrés bien plus dangereux en phase offensive. Diabolique sur chacune de ses possessions, il s’est même offert un essai à la 49e minute. Quel joueur !

Les flops

Guram Gogichashvili

Le pilier géorgien du Racing 92 a vécu une première mi-temps très compliquée. Du moins dans le secteur de la mêlée fermé. Si le club francilien a tout de même obtenu une pénalité dans ce secteur, le gaucher a été sanctionné à trois reprises dans l’épreuve de force. Un domaine dans lequel il a clairement souffert et était dominé par Dorian Aldegheri. Des fautes qui ont offert aux Toulousains la possibilité de revenir plusieurs fois dans le camp. Gogichashvili a fini par sortir, visiblement touché, en début de deuxième période.

Antoine Gibert

Avec Nolann Le Garrec, ils étaient les deux grands absents du huitième de finale perdu face au même adversaire, voilà trois semaines. Forcément, le grand retour de la charnière titulaire du Racing modifiait nettement le contexte de cette revanche. Pour autant, si le demi de mêlée international a tenu son rang en étant notamment l’auteur d’une superbe passe sur l’essai de Kamicamica, Antoine Gibert est apparu plus en difficulté. Il n’a clairement pas assez pesé dans les débats et a perdu son duel face à Romain Ntamack. Auteur de deux plaquages manqués, il s’est peu à peu éteint au fil du match, devenant brouillon offensivement, et a même tapé un coup d’envoi directement en ballon mort en deuxième mi-temps.