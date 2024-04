Oyo peut savourer ! À domicile, les hommes de Joe El Abd ont décroché leur première victoire en championnat en 2024. Le CO semblait pourtant avoir fait le plus dur en première période mais l’indiscipline tarnaise et les exclusions définitives de Levan Chilachava et Santiago Arata ont tout changé.

Dominé pendant 50 minutes, Oyonnax a profité de deux cartons rouges castrais pour remporter à Charles Mathon son premier succès en Top 14 en 2024 (22-19).

Castres maîtrise le vent

Le vent a été l'acteur principal de la première période qui fut un temps semblable au chêne et au roseau. Les ouvreurs manquaient l'occasion de se rapprocher en touche sur les pénalités. Mais alors que les Oyomen rendaient régulièrement le ballon au pied à des Castrais supérieurs dans l'intensité, les hôtes tinrent bon défensivement, privant le CO d'un score fleuve à la pause. Il faut attendre la 17e de jeu et un exploit individuel de Filipo Nakosi pour voir le premier essai de la rencontre. Oyonnax subit. Au bout d'un quart d'heure, Castres avait réalisé trois fois plus de passes que son hôte.

Il faut dire que la sortie sur protocole commotion de Vasil Lobzhanidze quatre minutes plus tôt n'a pas arrangé les choses. Le carton jaune de Benjamin Gélédan pour un plaquage à retardement non plus. Pourtant, à quatorze contre quinze, Oyonnax affiche une belle solidarité défense et réalise de précieux grattages. C'est sur ses deux dernières actions en supériorité numérique que le CO a fait la différence. D'abord par un drop à l'expérience de Julien Dumora. Le même Dumora qui ira conclure une contre-attaque pour inscrire le deuxième essai des siens.

Venu remplacer son demi de mêlée, Jonathan Ruru a inscrit à la sirène un essai pour recoller au score après une belle percée de Lucas Mensa, sur la seule incursion des Oyomen. À la pause. Castres ne possédait que six points d'avance (7-13). Julien Dumora regrettait d'ailleurs le manque de réalisme de son équipe à la pause : "On s'est procuré beaucoup d'occasions qu'on a ratées. Il va falloir être plus pragmatique en seconde période et marquer dès qu'on aura l'occasion pour se détacher au score parce qu'ils sont toujours-là."

Castres se saborde et se met au jeu à treize

Dès le retour des vestiaires, Castres se montre moins dogmatique. Louis Le Brun, après avoir manqué ses deux transformations, offre trois points de plus à son équipe grâce à une pénalité de 40 mètres. Le pragmatisme, maître mot des Castrais, se poursuit avec un nouveau drop, arme trop souvent oubliée, de près de 40 mètres de Julien Dumora.

Alors que dix minutes ne se sont pas écoulées dans cette seconde période, Levan Chilachava laisse ses copains à quatorze. Lors d'une percussion, le pilier pose son coude au niveau de la gorge de Kévin Lebreton. Gavin Stark en profite immédiatement pour inscrire le deuxième essai de son équipe. Sur l'action, Louis Le Brun renverse délibérément un maul et laisse son équipe à treize contre quinze pour dix minutes. En nette supériorité numérique, Oyonnax revient à hauteur grâce à Loic Godener, en sortie de ruck. Domingo Miotti manque de donner l'avantage à son équipe, trouvant le poteau.

Pendant que le demi d'ouverture castrais s'apprêtait à revenir, Santiago Arata laissait son équipe définitivement à treize après un plaquage à retournement sur Justin Bouraux. Oyonnax, malgré sa supériorité numérique, est trop impatient et subit ce que Castres a vécu en première période : des occasions manquées de creuser l'écart. À dix minutes du terme, Domingo Miotti offrait l'avantage à son équipe de près de quarante mètres. Les Castrais réinvestiront à trois reprises les 22 mètres oyonnaxiens, mais une belle séquence défensive, une passe en-avant de Vilimoni Botitu et un lancer à 5 mètres complètement manqué de Pierre Colonna priveront le CO d'une victoire devenu improbable au fil du temps. Même s'il y avait le bonus défensif au bout, Nathanaël Hulleu était dépité à l'issue de la rencontre : "Ce n'est pas possible de prendre deux cartons rouges si on veut jouer le top 6, surtout à l'extérieur contre une équipe d'Oyonnax qui avait faim. On avait le match en main. Je pense qu'on s'est sabordé tout seul."

Lors de la prochaine journée, le 11 mai, Oyonnax ira à Pau. C'était, avant cette 22e journée, la dernière équipe que les Oyomen avaient battu en Top 14, alors que Castres recevra Montpellier pour une affiche qui semble désormais loin des finales de 2018 et 2022.