Satisfait de la victoire des siens face au Racing 92, ce qui leur permet de garder une avance confortable sur la troisième place en Top 14, le deuxième ligne du Stade toulousain Thibaud Flament a déjà hâte d'être à la demi-finale de Champions Cup, face aux Harlequins.

Comment analysez-vous cette victoire ?

C’était compliqué, on s’y attendait. Bizarrement, je crois qu’on a eu plus de mal avec le vent dans le dos que lorsqu’il a été contre nous. C’était dur et on a eu une première mi-temps à deux vitesses. J’ai l’impression qu’on a dominé d’abord, mais sans marquer, et on prend cet essai rapidement. Il y avait un beau challenge devant nous en deuxième mi-temps. On a relevé le défi.

Vous avez effectivement eu l’air mieux face au vent...

On préfère sûrement porter davantage le ballon, plutôt que jouer au pied ou occuper. On s’est senti à l’aise là-dedans.

Même en difficulté, comment expliquer que vous arriviez toujours à retrouver le fil ?

C’est dur de dire pourquoi. Il y a de la confiance, pas vraiment de doute qui s’installe. On a l’habitude de jouer des matchs à enjeu et on finit toujours par se resserrer, ce qui nous permet de souvent reprendre la main en fin de match.

Même si vous perdez le bonus offensif à la dernière minute...

Cela laisse un petit goût amer sur la fin, même si on aurait signé tout de suite avant le match. On laisse ce point en route, à cause d’une succession d’imprécisions.

Vous vous appuyez sur un matelas de points d’avance sur la troisième place en Top 14...

C’est l’idée. On veut être dans les meilleures conditions pour la suite. Il faut assurer sur les derniers matchs. Mais on sort de celui-ci avec de la confiance. Nous sommes sereins et avons le sentiment d’avoir fait le travail. On peut pleinement se projeter sur la semaine prochaine.

Avec cette demi-finale de Champions Cup, contre les Harlequins, au Stadium. Comment l’appréhendez-vous ?

Cela va être génial, c’est le genre de match qu’on adore. On sent que la fin de saison est là, avec ses matchs à enjeu. Il y aura une ambiance de fou au Stadium, face à une équipe de très haut niveau. On a hâte d’y être.

A titre personnel, vous semblez monter en puissance...

Oui, j’ai connu un retour un peu difficile après le Tournoi des 6 Nations et je n’étais pas pleinement satisfait de mes performances. Je me sens de mieux en mieux, j’essaye d’avancer comme ça, sur les choses positives.