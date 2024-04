Dans un match rendu compliqué par le vent, Toulouse a mis du temps à prendre la mesure de son adversaire avant de dérouler en seconde mi-temps pour s’imposer (32 à 12). Les Rouge et Noir confortent leur deuxième place au classement. Ce succès les met dans les meilleures dispositions avant leur demi-finale face aux Harlequins en Champions Cup.

Freiné à Toulon (20-19), samedi dernier, le Stade toulousain n’a pas douté bien longtemps. Avec le retour de ses cadres (Ntamack, Dupont, Baille…), le champion de France a battu, pour la sixième fois de rang toutes compétitions confondues, le Racing 92 (32-12). La bande à Mola a construit son succès grâce à une deuxième période longtemps parfaite (19-0), avant de perdre le bonus offensif sur un essai en fin de partie d’Arundell (79e). Les Haut-Garonnais ont eu une bonne répétition générale avant le grand rendez-vous de dimanche prochain, face aux Harlequins, en demi-finale de la Champions Cup. À première vue, Ugo Mola ne comptait aucun blessé de plus dans ses rangs.

Au classement, Toulouse conforte ainsi sa place parmi les deux premières places (65 points), et met la pression sur le Stade Français Paris (1er, 67 points). Les Parisiens sont en déplacement à Clermont. Le Racing 92 (3e, 57 points) est désormais sous la menace de Toulon, Bordeaux-Bègles et de La Rochelle.

Paroles à la défense

Avec le vent dans le dos, les Rouge et Noir ont été entreprenants dans le premier acte mais ils ont manqué de précision dans la zone de marque. Peu après l’entame de cette rencontre, Julien Marchand, à la suite d’un magnifique travail de Baille, a bien cru avoir lancé idéalement les siens. Mais, à la vidéo, Aldegheri a été sanctionné pour avoir retenu un adversaire au sol (2e). Quelques minutes plus tard, Chouzenoux a chipé un lancer de Marchand à cinq mètres de sa ligne (9e).

Galvanisé par ses séquences défensives, le Racing 92 a montré son plus beau visage sur son premier ballon d’attaque. Au sol, Nyakane a glané un ballon. Et lors d’une relance au long cours, sans vraiment poser un ruck, les Ciel et Blanc ont remonté 80 mètres grâce à une bonne course de Fickou et à une passe remarquable de Le Garrec. Le demi de mêlée, d’une passe par-dessus sa tête, a joué un côté fermé avec Arundell et Woki. Venu au soutien à l’intérieur, Kamikamica a conclu le coup (0-5, 12e).

Douchés par le scénario, les partenaires de Baille ont changé leur fusil d’épaule à la suite d’une mêlée sanctionnée dans la zone de marque (23e). Grâce à la botte de Ramos (25e et 30e), Toulouse a fait les choses dans l’ordre (6-5, 30e). Sauvé par Flament, qui a eu la bonne attitude en se plaçant entre le ballon et le sol pour empêcher Nyakane d’aplatir (36e), le Stade a par la suite marqué juste avant le retour à la pause. Après une séquence de plus de deux minutes, Brennan et Meafou ont réussi à casser le verrou grâce à des passes après contact près du ruck initial. Kinghorn, qui est venu converger dans le trafic, a fini le coup sans opposition (13-5, 39e).

Dupont, comme une évidence

Au retour des vestiaires, Mola a fait rapidement entrer ses finisseurs dont un certain Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France a changé le visage de son équipe. Après être allé deux fois dans l’en-but sans marquer (47e et 48e), Toulouse a fait le break par l’intermédiaire de son demi de mêlée. Parti à la charge, Kinghorn est parvenu à libérer les bras pour Ramos. L’arrière, placé dans un espace, a bien joué le deux contre un avec Dupont (20-5, 48e).

Contraint de concéder une mêlée à cinq mètres sous la pression du même Dupont, Gibert n’a pas aidé ses coéquipiers. Sanctionné en mêlée, le Racing 92 a été surpris par une pénalité vite jouée par l’international à 7. Malgré une tentative d’interception de Gibert, Chocobares a profité du dynamisme pour marquer (27-5, 52e).

Pour l’essai du bonus offensif, on a repris le même joueur. Dupont a décidé de relancer un ballon de récupération, et il a, une nouvelle fois, transpercé le rideau défensif du Racing 92. Bien aidée par un relais tonique de Flament, l’action a volé vers l’aile gauche où Castro-Ferreira, après avoir résisté à un adversaire, a inscrit l’essai du bonus offensif (32-5, 63).

Vaillant, le Racing 92 n’a rien lâché jusqu’au bout. Sur une mêlée à cinq mètres concédée par Roumat, Tedder a parfaitement décalé à l’intérieur Arundell (32-12, 79e). Un essai qui prive Toulouse du bonus offensif.

La semaine prochaine, Toulouse recevra les Harlequins, au Stadium, en demi-finale de la reine des compétitions de clubs. Après une semaine de repos, le Racing 92 recevra, le 11 mai prochain, l’Aviron Bayonnais à Auxerre.