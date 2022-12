Alexandre Lapandry, 3e ligne international (33 ans, 13 sélections) et chelemard avec les Bleus (2010), n’est plus apparu sur un terrain de rugby depuis le mois d’octobre 2020. Deux années où il aura surtout été question de consultations en milieu hospitalier, d’IRM, de prises de sang, d’accompagnement psychologique et des tas d’incompréhensions avec la direction de l’unique club dont il a porté les couleurs en professionnel : l’ASM Clermont Auvergne.

Rongé par des commotions cérébrales à répétition, le mal autour duquel les langues se délient, Lapandry a mis un terme à sa carrière en toute discrétion, le 21 novembre dernier et alors qu’il lui restait sept mois de contrat. Aucune communication du club. Pour l’annoncer, le joueur a choisi de s’exprimer au long d’une tribune qu’il nous a adressée. Le procédé n’est pas commun.

Il y raconte sa vérité, celle de l’enfer des commotions. "J’avais besoin de raconter cela, d’abord pour moi. Pour arriver enfin à tourner la page. De dire les choses comme je les ai vécues, et comme je les ai sur le cœur. J’en ai besoin, pour me faire du bien. Il faut qu’ils sachent." Lapandry dit aussi vouloir livrer ce témoignage "pour les jeunes, les générations futures. Il faut qu’ils sachent. Voici mon histoire."

"Aujourd’hui, je suis contraint de mettre un terme à ma carrière"

"Je viens de Paray-le-Monial, une petite ville de Saône-et-Loire avec une culture paysanne où les valeurs de respect, de travail, d'humilité, de persévérance sont majeures. J’ai commencé le rugby très jeune, dans les pas de mon papa. Et j’ai retrouvé tout ce qu’il m’a inculqué à l’ASM dans sa culture, son identité de club, sa ville et ce magnifique stade où je n’ai pas souvent perdu.

J’apprécie la proximité chaleureuse avec de nombreux supporters, l'ambiance du Michelin ; je n’oublierai jamais la relation humaine que j’entretenais avec Eric de Cromières et René Fontes. J’ai eu la chance de jouer 265 matchs au plus haut niveau avec mon club de cœur, et de représenter mon pays avec les équipes de France de jeunes (capitaine des moins de 20 ans) et avec le XV de France. Mon plus beau souvenir de rugby est d’avoir gagné ce premier Brennus à Clermont. Pour tout ce qu’il représente.

Au fil de ces quatorze ans, malgré beaucoup de sollicitations, j’ai toujours été fidèle et loyal à l’ASM. A jamais, ce sera mon club de cœur. Je n'ai jamais triché. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, ce qui me laissera des séquelles physiques. Aujourd’hui, je suis contraint de mettre un terme à ma carrière, sept mois avant la fin de mon contrat. Pour ma santé.

"La sensation que ma tête heurtait un bloc de béton"

J’aurai donc joué mon dernier match contre le Stade français, le 18 octobre 2020. J’étais capitaine, marqueur d’un essai mais contraint de sortir à la pause, sur commotion. Dans ces circonstances, le protocole dure trois semaines. J’ai immédiatement ressenti le caractère particulier de mon état.

Après avoir validé les paliers d’entraînement sans contact, j’avais tout de même pu envisager d’être retenu contre Castres. Mais à mon premier choc, à l’entraînement, je n’étais vraiment pas bien. Les symptômes étaient revenus.

Nouvelle période de repos. Et de nouveau, après validation par le staff médical de l’ASM, j’étais autorisé à reprendre les contacts le 14 décembre, pour reprendre la compétition contre le Munster. Franck Azéma m’avait de nouveau désigné capitaine, le matin lors de l’annonce de l’équipe. Il m’a demandé de reprendre l’entraînement.

Malheureusement, une nouvelle fois lors du premier choc à l’entraînement, ça n’allait pas du tout… Sur un plaquage lambda, comme j’en ai fait beaucoup dans ma carrière, j’ai eu la sensation que ma tête heurtait un bloc de béton. Ce n’était pourtant que la cuisse de mon coéquipier… En suivant, j’ai eu la tête qui tournait. Une sensation anormale d’ébranlement.

J’ai arrêté immédiatement. Je suis allé voir le coach dans son bureau, pour lui dire que je ne pouvais pas jouer, qu’il y avait quelque chose d’anormal dans ma tête. Une sensation vraiment bizarre.

Les semaines suivantes, je n’étais toujours pas bien. Beaucoup de pression dans le crâne, des maux de tête permanents, des vertiges, une hypersensibilité à la lumière. Et, surtout, un gros mal-être. Je ne maîtrisais plus du tout mon cerveau, ni mon comportement…

Top 14 - Alexandre Lapandry (Clermont) contre ToulouseIcon Sport

"Une dissection de l’artère vertébrale gauche et un AVC cérébelleux"

J’ai pourtant eu l’impression que les docteurs de l’ASM ne me prenaient pas au sérieux. Je leur en avais parlé. Ils avaient associé mes symptômes à une dépression, liée à la récente disparition de mon papa. Cela m’a dévasté.

Au contraire : après son décès au début de la saison 2020, j’étais revenu avec beaucoup d’envie, en pleine forme et avec la satisfaction du capitanat qui m’avait été octroyé.

Une dizaine de jours après ce dernier entraînement, le 23 décembre en rentrant chez ma maman pour Noël, j’étais très mal. Désespéré et surtout esseulé. J’ai alors appelé amicalement un neurochirurgien retraité, pour avoir de l’aide. Son avis : les symptômes sont graves et n’ont rien à voir avec une quelconque dépression. Il m’a dit de passer une IRM en urgence. Les médecins du club ne me l’avaient jamais proposé. Je leur ai réclamée.

L’IRM réalisée le 30 décembre 2020 a révélé des problèmes de santé très sérieux : une dissection de l’artère vertébrale gauche et un AVC cérébelleux (affection rare et grave du cervelet). Tout cela, je l’ai appris plus de deux mois après mon dernier match, et des entraînements entre temps !

Ce fut dur à entendre, mais j’étais soulagé d’avoir un diagnostic précis et en rapport avec le caractère anormal et persistant des troubles. Ma blessure était purement traumatique, pas de cause congénitale ou une anomalie quelconque, comme j’ai pu l’entendre.

A partir de là, j’ai été très bien pris en charge par une neurologue, au CHU de Clermont-Ferrand, pour ce problème vasculaire. Je la remercie. J’ai ensuite passé cinq mois sous anticoagulant, avec des prises de sang toutes les semaines pour contrôler différents taux. C’était assez pénible, mais il fallait le faire.

"J’ai reçu un e-mail de la FFR, notifiant que ma licence était suspendue"

Début 2021, entre janvier et mars, j’ai eu deux rendez-vous avec le président de l’ASM. Il me témoignait de sa confiance, de son soutien. J’étais content, je l’ai cru… En mai, mon problème vasculaire était réglé mais je déplorais encore des symptômes.

Le 31 mai 2021, à mon initiative, pour essayer de casser l’absence de contact, j’ai demandé un rendez-vous au président. Je sentais que des démarches administratives étaient lancées, trop vite, alors que je n’avais pas eu une discussion collégiale avec les médecins du club. Droit dans les yeux, j’ai dit au président que je voulais voir les médecins et le neurochirurgien de l’ASM, que j’avais besoin de faire un point avec eux. Leur dire, aussi, qu’il me restait beaucoup de symptômes.

Je voulais vraiment que l’on se mette tous autour d’une table afin de protéger ma santé, mes intérêts et ceux du club. Alors, l’accord aurait été vite trouvé … Le président a donc convenu d’un rendez-vous avec les médecins du club. Leur avis était de ne pas me laisser continuer le rugby. Pour eux, le risque était trop grand. Je l’ai entendu. Ils ont alors transmis mon dossier à la commission médicale de la FFR, pour solliciter un avis supplémentaire afin que je prenne la bonne décision. Avant d’arrêter ma carrière, j’avais besoin de mesurer tous les risques. J’avais deux ans de contrat, je n’étais pas dans l’urgence. Le soir-même, j’ai reçu un e-mail de la FFR, notifiant que ma licence était suspendue avec effet immédiat. Sans consultation médicale de la Fédération.

Alexandre Lapandry avec les BleusIcon Sport

"Une convocation pour me signifier mon licenciement"

Voilà, plus de licence : officiellement, je n’étais plus un joueur de rugby. Et l’ASM, sur cette situation, n’a pas eu un mot. Aucune nouvelle du club, pendant trois semaines. C’est le moment le plus indigne que j’ai eu à vivre.

A la remise officielle des maillots, pour les joueurs partants lors de la dernière intersaison, je n’ai pas été convié. Je n’en faisais donc plus partie ? Je ne sais pas. Finalement, le premier contact avec le club fut avec le directeur financier : une convocation pour me signifier mon licenciement, en arguant qu’il n’y avait plus de poste pour moi dans le club. Qu’il allait envoyer ma simulation de chômage pour le mois de juillet. Il me restait pourtant deux ans de contrat et ma santé n’était pas consolidée, loin de là. Cela m’a semblé incroyable.

Dans le même temps, sans en informer la direction qui préparait mon licenciement, Jono Gibbes m'a appelé. Je l’ai rencontré avec Dato (Zirakashvili). Ils m’ont proposé de devenir l’entraîneur de la touche. J’ai écouté, mais je ne pouvais pas leur répondre favorablement. Je me devais d’être honnête avec le club et mes coéquipiers : à cette époque, j’étais incapable de remplir ce rôle. D’abord, je devais me soigner.

J’étais toujours en arrêt pour accident du travail, que mon médecin traitant prolongeait en précisant que je ne pouvais pas être déclaré inapte, tant que je n’étais pas consolidé. Avant toute chose, il fallait me soigner. Je suis très reconnaissant de sa prise en charge.

Depuis lors, mon arrêt de travail est régulièrement contrôlé par mon club. Je dois encore et encore justifier ma situation.

"J’ai l’impression d’être devenu une autre personne"

Je le vis comme un acharnement. Tous les contrôles subis ont confirmé que mon accident de travail est justifié. Mais devoir justifier de mon état de santé, alors que j’ai encore beaucoup de symptômes et que je me suis blessé à la tête dans un match pour mon club - chose que je ne regrette pas – est très difficile à vivre. Cette année, je ne suis même pas sur la photo officielle de l’équipe, alors que je faisais toujours partie de l’effectif officiel en début de saison…

Je me suis entendu dire : "tu aurais pu mourir sur le terrain" désormais, je suis négligé, supprimé parce qu’inutile au club. C'est comme si je n’avais jamais existé. Pourtant, je ne souhaitais pas grand-chose : simplement, obtenir une prise en charge digne…

Aujourd’hui, après avoir de nouveau consulté dans un centre spécialisé à Paris et passé de nouveaux tests qui ont encore donné de mauvais résultats, je poursuis un protocole de traitements solides.

J'adapte mon quotidien et mon entourage en fonction de mes symptômes, qui restent handicapants. J’ai suspendu ma formation de reconversion, car j’ai un grand déficit de concentration et je déclenche des maux de tête.

Je ressens toujours des vertiges ; j’ai des troubles importants de l’humeur et du mal à gérer mes émotions, ce que je travaille avec un thérapeute.

Je ne peux plus pratiquer de sport au-delà d’une intensité très faible. Sinon, je déclenche aussi des symptômes. Je suis constamment fatigué et mentalement, c’est dur de l’accepter car j’ai toujours eu la pêche. Parfois, j’ai l’impression d’être devenu une autre personne.

Alexandre Lapandry a été licencié par l'ASM le 21 novembre dernier.Icon Sport

"Les générations futures doivent savoir, comprendre et se protéger"

Je ne suis désormais plus joueur de rugby. C’est officiel. Le 3 novembre, j’ai été déclaré inapte à tous postes par la médecine du travail. Donc aucun reclassement possible, en interne. Le 21 novembre, l’ASM m’a officiellement licencié pour inaptitude.

Face à l’état des relations avec mon club, que je ressens comme une trahison et un abandon, je n’ai donc eu d’autre choix que de mettre un terme à ma carrière de façon anticipée. J’aurais aimé que les choses se terminent autrement, dans une meilleure entente. C’est ainsi…

L’annoncer, le dire publiquement n’est pas une chose facile pour moi. Je suis de nature discrète, pudique. Cette prise de parole, je l’ai décidée pour la prise de conscience collective sur le sujet des commotions cérébrales dans le rugby. Mon ancienne direction ne va sûrement pas apprécier, j’en prends le risque : les générations futures doivent savoir, comprendre et se protéger. Leur santé devra toujours passer avant toute chose.

A titre personnel, mes combats seront désormais en dehors des terrains. Je dois avancer, tourner la page de ma carrière sportive. Je dois aussi mettre un point final à ces deux dernières années, durant lesquelles j’ai beaucoup souffert.

Au moment de conclure, je remercie tous ceux que j’ai croisés en chemin. Mes proches, mes entraîneurs, mes coéquipiers, les supporters. Vous m’avez rendu heureux, tous. Le rugby est un sport magnifique et jamais je n’aurais pensé que ce 18 octobre 2020 serait mon dernier match. Je ne chausserai plus mes crampons, je ne foulerai plus la pelouse de ce merveilleux stade Marcel-Michelin. Mais je garde avec moi la passion pour ce club que j’aime, et pour tous ses supporters. Je leur serai toujours fidèle."