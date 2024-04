Les Tarnais endossent totalement la responsabilité de leur échec dans l’Ain qui complique leur course à la qualification.

Douze points d’avance, une domination affichée aussi bien dans la possession que dans l’occupation, malgré un manque de fluidité dans leur jeu dû à de trop nombreuses approximations dans la transmission et dans les choix, après cinquante minutes de jeu tous les indicateurs étaient au vert pour les Castrais. Et d’un coup, tout a viré au rouge avec pour déclencheur cette charge coude en avant au visage de Lebreton menée par Chilachava.

Jeremy Davidson n’incrimine pas son pilier "c’est un manque de maîtrise en voulant relancer le jeu après un turnover." Et pourtant c’est là que tout a basculé avec pour des Castrais sous pression une multiplication des fautes (10 contre 4 en première période), des cartons (2 rouges, 1 jaune) et des points encaissés avec un 15 à 0 cause d’une défaite concédée dans la dernière demi-heure. Au nom du groupe, Mathieu Babillot, le capitaine tarnais, plaide coupable : "On ne va pas se chercher d’excuses, nous sommes les seuls responsables. Ce premier carton rouge nous fait du mal. À partir de là nous nous sommes retrouvés dans le dur au moment même où nous avions l’opportunité de prendre le large."

Quand rien ne va…

Jérémy Davidson abonde dans le sens du plaider-coupable "Nous devons nous regarder dans le miroir. Pour prétendre gagner il aurait fallu être plus efficaces en première période mais aussi plus disciplinés. Nous avons mis de l’intensité dans notre jeu mais en manquant de précision dans les zones de marque, et surtout les deux cartons rouges ont totalement changé le match. En attaque, en fin rencontre, nous n’avons pas été en mesure de franchir leur premier rideau à treize contre quinze. Je suis également déçu de notre mêlée, elle concède la pénalité qui permet à Oyonnax de prendre l’avantage au score."

Lancé dans la course au top 6, Castres a connu un sérieux coup d’arrêt dans l’Ain, pour autant Mathieu Babillot ne veut pas renoncer : "quatre matchs sont encore à jouer, dont le prochain à domicile face à Montpellier. Nous allons faire profil bas, rester unis et être disponibles et solidaires sur le terrain."