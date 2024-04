Sorti touché face au Leinster en quart de finale de la Coupe des Champions, le Rochelais Dillyn Leyds fait finalement son retour dès ce dimanche face à Toulon, en clôture de la 22e journée de Top 14. Titulaire à l’arrière en l’absence de Brice Dulin, le sud-africain – toujours très solaire – s’est montré ce jeudi rassurant sur la motivation des troupes rochelaises, certes affectées par la désillusion européenne mais prêtes à se transcender pour décrocher le premier Brennus de l’histoire du club à la caravelle.

Comment vont votre nuque et votre épaule gauche ?

Ma nuque, ça va mieux. C’est « ok ». C’était un gros choc pour moi. La première fois qu’un truc comme cela m’arrivait. En fait, j’ai perdu la puissance de mon bras et je ne me sentais plus capable de jouer, je ne voulais pas mettre l’équipe en mauvaise posture en n’étant pas à 100%. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. J’ai retrouvé de la puissance. Je suis prêt à jouer de nouveau.

Ronan O’Gara disait juste après ce quart de finale qu’il vous était impossible de continuer…

J’ai essayé de jouer jusqu’à la mi-temps… Sur un jeu au pied du Leinster, au moment où j’ai attrapé le ballon près de la ligne de touche pour faire une passe à Greg qui était à 5 mètres de moi, je ne pouvais pas faire grand-chose avec le ballon, je lui ai donné d’une main, je n’avais plus aucune puissance dans mon bras gauche. A la pause, ça n’allait pas mieux. J’espérais que ce soit l’inverse. On a donc pris la décision que je ne reviendrais pas sur la pelouse si je n’étais pas à 100%.

Ce match face à Toulon a tout d’un évènement entre la 200e de Levani Botia et ce 90e guichets fermés de suite. Mais vous avez une forte pression sur les épaules, non, après cette énième défaite à l’extérieur, à Castres (25-24) ?

Oui, une nouvelle défaite loin de chez nous…Probablement encore un match que l’on aurait dû gagner. Il y a de la pression, c’est sûr. Mais c’est pourquoi nous jouons au rugby. Les bonnes équipes se relèvent sous la pression et c’est ce que nous devons faire. Cela fait un moment que nous n’avons pas joué à Deflandre, on sent une énergie particulière cette semaine parce que l’on revient devant nos supporters et nos familles. Ce sera un bel évènement si tout va bien. C’est à nous de faire en sorte que tout se passe bien, on doit contrôler les choses que l’on peut contrôler. On sait très bien les erreurs commises contre Castres, on sait se trouver dans une position où l’on ne peut pas se permettre de refaire ces erreurs. Ce sera un bon match face à une équipe de Toulon en forme en ce moment, qui atteint ses standards au meilleur moment de la saison. On devra être au top dimanche soir.

Le fait de figurer déjà dans le Top 6 et de terminer la phase régulière avec trois réceptions sur les cinq dernières journées – La Rochelle n’a perdu qu’un match à domicile cette saison en Top 14 –constitue-t-il un avantage à vos yeux ?

Non. On veut gagner tous les matchs, pas juste ceux à domicile. On a perdu contre Castres mais c’est un match que l’on devait gagner. Comme les déplacements à Toulon (25-23) ou Lyon (28-17)… Des matchs où l’on jouait bien, où l’on menait mais où nos erreurs ont remis les adversaires dans le match. Et on a fini par les perdre… Donc ce n’est pas avantage surtout quand tu regardes les équipes que l’on va affronter (Toulon, Bordeaux-Bègles, Pau, Toulouse, Racing, NDLR). Que des équipes proches de nous au classement. Tout peut arriver ! Ce sont comme des matchs à élimination directe tous les week-ends et on doit être prêts à combattre tous les week-ends.

Le Stade rochelais n’a gagné plus de deux matchs consécutifs cette saison en Top 14…

Vraiment ? C’est fou ! Je ne le savais même pas. Mais il n’est plus question des 21 derniers matchs. Juste des huit qui arrivent. Si tu les gagnes tous, tu es champion de France ! Peu importe le passé, personne n’y prête attention. Si l’on fait une série de huit victoires consécutives, on est champions de France, c’est aussi simple que ça (sourire).

Le challenge est relevé…

Oui. Mais on se met une forte pression en interne, la pression ne vient pas que de l’extérieur. On sait que l’on n’a pas bien performés. Pas seulement sur les deux derniers week-ends mais sur la saison entière. Comme vous disiez, on a juste gagné deux matchs de suite en Top 14. Au regard de la qualité des joueurs et du staff, ce ne devrait pas être le cas pour cette équipe. Oui, c’est un sacré challenge mais on va l’affronter et on va se battre. Ça commence dimanche soir.

Sentez-vous la même force dans le groupe que lors des précédentes saisons ?

Absolument. Avoir été sortis de la Champions Cup pour la première fois depuis quatre saisons – c’est la première fois que nous sommes dans cette position –, c’est bouleversant et on était tous tristes après le match contre le Leinster mais s’il y a bien une chose positive à propos de ce match, c’est que l’on peut mettre toute notre concentration sur le Top 14. Ça excite les mecs. On a huit matchs devant nous pour faire quelque chose de vraiment spécial et être champions de France. Je pense que cette faim et ce désir de gagner animent toujours ce groupe. On n’est pas au bout de notre aventure Beaucoup de mecs – j’en fait partie – ont prolongé dans ce club. On ne serait pas contents de se qualifier, juste faire un barrage et partir en vacances. On veut continuer de gagner des trophées. C’est que ce le staff attend de nous et c’est bien évidemment ce que le groupe veut. Oui, on est éliminés de la Champions Cup mais il reste un trophée à gagner. C’est celui que l’on veut !

L’actuel rendement offensif du RCT constitue un gros challenge pour votre défense, non ? Vous n’étiez pas dans vos standards, à Castres…

Malgré le carton rouge, les Toulonnais joué un très bon rugby avec 14 mecs sur le terrain (victoire 20-19 contre Toulouse samedi dernier). Ce sera un bon test pour nous. On a parlé de ces erreurs défensives. A chaque fois, les mecs lèvent la main pour reconnaitre leur(s) erreur(s) : « C’est moi, c’est ma faute, j’aurai dû faire ci, j’aurai dû faire ça ». On sait que tout est question d’attitude et d'agressivité quand tu joues une équipe comme Toulon, surtout quand tu reviens à la maison. La chose le plus importante pour nous, c'est de commencer fort et de manière agressive. Comme quand on a joué à Toulon, même si on a laissé ce match nous échapper. Mais si on commence fort et agressifs et que l’on continue, on sera bien.

Quel regard portez-vous sur Levani Botia ?

Je ne pense pas qu’il y ait plus gentil mec « Lep’s » dans l’équipe. Ni qu’il y ait quelqu’un qui tient plus que lui à ce club. A part peut être le président (rires). J’ai de la chance d’être assis à côté dans de lui dans le vestiaire du centre d’entraînement, c’est un mec incroyable, un mec humble, un super père de famille. Il aime plaisanter, passer du bon temps mais « Lep’s », en tant que joueurs, c’est comme si c’était une personne différente. Parce que c’est un animal sur le terrain, il veut juste faire mal à tout le monde (sourire). C’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai eu le privilège de jouer dans ma carrière. Je n’avais jamais vu quelqu’un passer si facilement d’arrière à avant. C’est un joueur spécial, tout le monde dans ce club le sait. Ça va au-delà de ses capacités rugbystiques. Tout le monde apprécie le simple fait qu’il soit si gentil et si humble. C’est comme ça que tu gagnes le respect dans une équipe. L’autre jour, il y a eu un rassemblement pour fêter ses dix ans au club. Pour lui, jouer 200 matchs pour ce club est vraiment spécial. J’espère que, pour son bien, nous marcherons tous dans ses pas dimanche. Il faut ramener la victoire pour lui.