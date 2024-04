Le jeune ouvreur rochelais, Hugo Reus, a connu une saison contrastée. Après un excellent début de saison, il a rapidement été relégué sur le banc voire en tribune. Comme depuis plusieurs matchs de Top 14, il sera face à Toulon titularisé à la charnière. L’occasion de se montrer à l’heure du sprint final.

Révélation du Mondial U20 en Afrique du Sud, Hugo Reus a, cette saison, souvent été loué par les observateurs, adulé par les observateurs, mais peu titularisé par Ronan O’Gara. Ce soir, face à Toulon, le jeune Rochelais connaîtra seulement sa neuvième rencontre en tant que titulaire. Mais cette fois, il sera aligné au milieu des habituels titulaires. Peut-être une marque de confiance pour celui, qui malgré ses grosses qualités, a souvent été relégué en deuxième voire troisième option à l’ouverture.

Un début de saison canon

Sur la lancée de sa Coupe du monde en Afrique du Sud plus que réussie, Hugo Reus avait parfaitement lancé sa saison, profitant, certes, de l’absence de son principal concurrent au poste, Antoine Hastoy, mais se montrant surtout à son avantage sur ses premières sorties. Malgré le retour de l’ancien Palois, le jeune Rochelais avait continué d’enchaîner les bonnes performances, notamment en sortie de banc. Face à Bayonne, alors que les Maritimes connaissaient un début de saison vraiment compliqué, c’est lui qui avait offert la victoire d’une magnifique pénalité dans les ultimes instants. Montrant déjà un sang-froid impressionnant pour son âge et surtout primordial à son poste.

Hugo Reus avait offert la victoire aux siens face à Bayonne. Icon Sport

Pourtant, la suite n’a pas été un long fleuve tranquille. Barré par le numéro 10 international, Hugo Reus a rapidement été relégué sur le banc se contentant de bouts de matchs. Dans les rencontres qui comptent, comme la phase finale de Champions Cup, le jeune ouvreur est même devenu une troisième option, derrière Ihaia West.

La fin de saison dans le viseur

Pourtant, ce soir, et comme depuis trois matchs en Top 14, c’est bien lui qui enfilera le maillot floqué du numéro 10. Au milieu des Uini Atonio, Grégory Alldritt et autres titulaires en puissance, il sera aligné d’entrée, quand Antoine Hastoy sera lui sur le banc. Réelle preuve de confiance ou simple hasard, seul Ronan O’Gara sait. Quoi qu’il en soit, le champion du monde U20 aura une nouvelle occasion de montrer de quoi il est capable devant un public déjà acquis à sa cause. Le sprint final est lancé et nul doute qu’en entrant sur la pelouse de Marcel-Deflandre, Hugo Reus aura la phase finale dans un coin de la tête et voudra installer le doute dans celle de son coach.