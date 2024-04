Après le succès columérin dans le derby face à Sapiac (24-20), Fabien Perrin a accepté de livrer son analyse et son regard sur la situation de Colomiers, à quelques encablures du top 6.

Vous avez remporté ce derby contre Montauban, mais avec le carton rouge de Vici à la 20e vous auriez pu "tuer" le match plus tôt. Quel est votre analyse ?

Ça n'est jamais simple d'affronter une équipe qui joue sa survie. On a été pris dans les rucks, un peu dans tous les compartiments, et sûrement dans l'envie. Ce qui nous a embêtés pour mettre notre jeu en place. On pensait que le carton rouge allait débloquer un peu la situation, mais ça n'a jamais vraiment été le cas. Hormis en début de deuxième période, mais ensuite on s'est un peu éteint. On s'en sort avec la victoire, et c'est ce qu'on retient. Mais ça n'était pas un grand match.

Est-ce que la perte du bonus offensif constitue un regret ?

Honnêtement, pourquoi ?

Pour le top 6...

Je veux bien, mais personnellement, je n'y crois pas trop. Donc un regret ? Oui et non.

Est-ce ce qui explique le relâchement en fin de match ?

Non je pense pas. Déjà, il y a eu beaucoup de casse, on a dû largement remanier les lignes arrière, avec Béchu qui est passé au centre. Plusieurs changements ont été faits. Ça ne s'est pas trop mal passé mais on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. On voulait quand même bien finir car c'est un derby, devant notre public. On ne voulait pas le perdre et on s'est accroché. Il y a eu du suspense, mais la victoire est là.

Ce n'est donc pas la quête de la phase finale qui va motiver votre fin de saison ?

Je n'ai pas regardé les autres matchs. À la suite de Nevers, pour moi c'était cuit. Après, on se doit de ne pas finir en roue libre. Personnellement, c'était peut-être mon dernier match (il sourit). En tout cas, ce sont potentiellement les trois derniers matchs de ma carrière. En tête, j'avais surtout en tête de finir le mieux possible.