Dominant dans l’intensité et solide défensivement, Grenoble s’est imposé face à Béziers (34-19) au stade des Alpes, vendredi, lors de la 28e journée de Pro D2. Les Rhônalpins, qui enchaînent une septième victoire consécutive, restent 4e (74 points) et reviennent sur les talons de leurs adversaires du soir au classement (3e avec 76 points).

Les Grenoblois font un pas de plus vers le barrage à domicile grâce à leur victoire contre Béziers (34-19), leur septième d’affilée, lors de la 28e journée de Pro D2. Dans leur stade des Alpes, les locaux ont dominé des Biterrois trop imprécis et orphelins de leurs deux meilleurs marqueurs d’essais (Costa Storti et Lorre).

Les joueurs du tandem Nicolas Nadau-Patrick Pezery ont inscrit 4 essais, ce qui porte leur total sur les trois dernières rencontres à 20 réalisations. Avec cette défaite logique, les Biterrois, 3e du classement (76 points), voient leurs adversaires du soir revenir à hauteur (4e avec 74 points).

Les Grenoblois en maîtrise

En grande forme, Grenoble a démarré le match tambour battant. Les avants rhônalpins ont étouffé la défense biterroise. Javakhia a ouvert les compteurs (5') en sautant au-dessus de trois adversaires après avoir joué une pénalité à la main. Quelques minutes plus tard, Sarragallet l’a imité, en prenant le ballon des mains de Couilloud pour aplatir (11').

Cueillis à froid, les Héraultais ont tenté de réagir. Mais la défense grenobloise, très organisée, n’a pas tremblé. Il a fallu un carton jaune de Martel (22') et l’énergie de Boulassel pour que Béziers inscrive son premier essai, aplati en force par Amrouni (28'). Une domination de courte durée. Le retour de Martel, combiné au carton jaune d’Ancely, a relancé la machine locale qui s’en est une nouvelle remise à Javakhia, auteur d’un doublé (39').

Pénalités et fautes de main à répétition

À peine revenus sur le terrain, les Biterrois ont de nouveau été punis d’entrée. La puissance de Muarua et le relais de Cros le long de la ligne ont pris de vitesse la défense de l’ASBH. Couilloud a parfaitement ponctué l’action en aplatissant le ballon pour inscrire son deuxième essai de la saison (41'). Réaction immédiate de Pierre Caillet qui a lancé tous ses remplaçants en même temps.

La fraîcheur des entrants a tout de suite eu un impact, avec un essai collectif conclu par Koen (45'). Déterminés, les Biterrois ont mis du coeur pour revenir au score. Malgré un essai inscrit en vitesse par Votu (73'), Béziers a été plombé par les erreurs et les fautes commises par ses joueurs. Même constat du côté des Grenoblois, trop imprécis pour espérer obtenir le point du bonus offensif.

À trois journées de la fin du championnat, le FCG (4e) et Béziers (3e) ont de grandes chances d’accueillir le barrage mais Dax (5e) reste en embuscade derrière eux. Dans deux semaines, à l’occasion de la 29e journée de Pro D2, Grenoble sera de nouveau au stade des Alpes, face à Colomiers. Les Biterrois, accueilleront, eux, Nevers (6e) dans un nouveau choc de haut tableau.