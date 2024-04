Oui d’autant plus dans un derby où ce n’est jamais évident de faire des bons matchs. Le stade était plein on a vu quelques gouttes tomber avant la rencontre mais c’était un bon match de notre part avec une victoire bonifiée dans un championnat surprenant. Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir !



Aviez-vous un œil sur la rencontre de Nevers pendant le match ?

On savait que Nevers avait perdu quelques minutes avant la fin de notre match mais on s’était concentrés sur nous. Il y a eu du plaisir dans ce match avec notamment un essai sur première main. Nos trois-quarts sont très performants ces dernières semaines c’est positif ! Notre défense a été solide également, on ne prend qu’un essai et on a eu beaucoup de contre-attaques à jouer.



Vos joueurs ont également montré beaucoup d’agressivité sans le ballon…

Heureusement que sur un derby on est agressif sinon il faudrait vraiment s’inquiéter. Je n’ai pas été là de la semaine donc je dis simplement que tout le mérite revient aux joueurs eux qui ont fait une prestation excellente. Ils ont été acteurs. Il nous reste deux rencontres on peut toujours s’améliorer. Léo (Carbonneau) pourra améliorer son pied gauche par exemple (rires). L’agressivité est la base de notre sport si on ne combat pas, il n’y a pas ce score à l’arrivée.



Le point de bonus offensif était-il un objectif affiché cette semaine ?

Les joueurs savent calculer, ils ont voulu aller chercher le bonus. Quand ça vient des joueurs c’est plus facile. Ce soir le contrat est rempli, on aurait mérité un double bonus presque ! Je ne parle jamais de bonus, c’est mon côté gersois et pas assez enthousiaste, mais tant mieux qu’on ait des joueurs comme cela !

Wesley Douglas a marqué un essai, lui qui a très peu joué ces derniers mois. Est-ce un beau symbole ?

Wesley c’est sept rencontres en deux ans et ce soir il rentre et marque mais il a raté une chandelle il aurait fallu qu’il exécute un peu plus à l’entraînement (rires). Je ne lui ai pas fait de cadeau, je ne l’ai pas fait jouer de la saison, mais il n’a jamais rien dit et il continuait de s’entraîner dur. Vakh Abdaladze a fait une très belle partie également. Quant à Saïd Hirèche, je l’ai entraîné il y a quinze ans à Aurillac, c’était un jeune joueur aujourd’hui il est vieux, il a une carrière énorme. On voulait faire sortir Saïd si le score était fait, on l’a bien fait, c’est un bel hommage parce qu’il a énormément donné à Aurillac et Brive.



Quel est le programme avant de se rendre à Vannes dans deux semaines ?

On va faire trois bonnes journées, on n’a pas de blessé. On a un effectif conséquent et on se préparera comme un match de phase finale. Jean-Noël Spitzer devra nous faire un petit cadeau pour qu’on joue contre les Espoirs (rires) ! Si j’étais lui, je ne prendrai pas de risque. Mais quand je les ai rencontrés c’était en Fédérale 1 dans leur ancien stade, La Rabine c’est autre chose !

Vous vous êtes chamaillé avec Antoine Aucagne lors de l’échauffement alors qu’il voulait taper des coups de pied depuis votre moitié de terrain… Qu’avez-vous dit à l’ouvreur d’Aurillac ?



Oui je m'excuse auprès de lui d'ailleurs. En fait, il a tapé dans notre camp et il m’a dit qu’il y avait du vent, je ne peux pas comprendre ! Il va à Perpignan je crois, il verra ce que c’est le vent (rires). Il voulait se tester dans notre moitié de terrain, mais on ne tape pas de notre côté c’est un derby chacun chez soi !