Le LOU doit faire oublier la déconvenue de la semaine dernière (défaite 51-20 à Perpignan) et prendre un maximum de points face à la Section paloise en vue du maintien. Sébastien et Romain Taofifenua sont titulaires et feront face à Luke et Sam Whitelock côté palois.

Le XV de départ du LOU Rugby : 15. Niniashvili ; 14. Mignot ; 13. Parisien ; 12. Maraku ; 11. Ioane ; 10. Berdeu ; 9. Couilloud (cap.) ; 8.Guillard ; 7. Botha ; 6. Kpoku ; 5. R.Taofifenua ; 4. Lambey ; 3. Bamba ; 2. Coltman ; 1. S.Taofifenua. \ud83d\udd25 ?? ????? ?? ???



Voici les 23 Lyonnais qui défendront nos couleurs face à la Section Paloise ce samedi (17h) \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f



Tous derrière nos Rouge et Noir \ud83d\udcaa

.#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/7Zpg17uidI — LOU Rugby (@LeLOURugby) April 26, 2024 Remplaçants : 16. Charcosset ; 17. Rey ; 18. William ; 19. Taufua ; 20. Page-Relo ; 21. Tchapchet ; 22. Dumortier ; 23. Simutoga. Le XV de départ de Pau : 15. Attissogbe ; 14. Gailleton ; 13. Roudil ; 12. Decron ; 11. Ezeala ; 10. Simmonds ; 9. Robson ; 8. Gorgadze ; 7. L.Whitelock (cap.) ; 6. Zegueur ; 5. S.Whitelock ; 4. Ducat ; 3. Papidze ; 2. Rey ; 1. Chauvac. \ud83d\udccb ?? ?????



\ud83d\udd25 Voici nos 2️⃣3️⃣ Vert et Blanc pour affronter Lyon samedi à 17h00 au Matmut Stadium Gerland !#LOUSP #TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/47khRAqRNC — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) April 26, 2024 Remplaçants : 16. Delhommel ; 17. Parrou ; 18. Tagitagivalu ; 19. Hewat ; 20. Hamonou ; 21. Daubagna ; 22. Desperes ; 23. Tokolahi.