Pro D2 – Brive revient dans la course à la montée en écrasant Aurillac dans le derby

Pro D2 – C’était peut-être le match de la dernière chance pour Brive, et la mission a été accomplie, surtout dans le derby face à Aurillac (45-13). Cette large victoire avec le bonus permet au CAB de revenir à hauteur du top 6 et de donner de la saveur aux deux dernières journées de championnat. Après une bonne première demi-heure, Aurillac a complètement subi le match, mais assure au moins officiellement son maintien ce soir.

Dans un derby aux contacts rugueux qui a vu les cartons pleuvoir, le CA Brive s’impose largement face au Stade Aurillacois, dans son stade Amédée-Domenech (45-13). Les Coujous ont fait jeu égal en première période, avant de se détacher complètement en marquant cinq essais à rien. Ils n’accusent plus que deux points de retard sur le top 6.

Peu d’enjeux, mais une grosse tension

La première période a été très équilibrée, les deux équipes faisant jeu égal. On notait tout de même une domination territoriale de Brive, qui a à plusieurs reprises occupé les 22m adverses, mais sans le concrétiser autant que voulu. Mais on retrouvait des frictions propres aux derbies de rugby. Parfois un peu trop, et ce sont les cartons qui ont rythmé la première période et son tableau d’affichage, malgré une ouverture du score sur une pénalité de 50 mètres du meilleur réalisateur de Pro D2, Antoine Aucagne (0-3, 7ème).

Tom Daniel mettait un coup à Léo Carbonneau qui l’avait retenu par le maillot, et prenait le premier carton jaune (9ème). En supériorité numérique, Brive lançait une combinaison de trois-quarts depuis son camp, et Mathis Ferté plaçait un coup d’accélérateur sur son aile droite pour marquer son 12ème essai de la saison (7-3, 18ème). Peu après le renvoi, Hirèche touchait la tête de Pieters sur un contact (20ème). Aurillac investissait les 22 de Brive par des touches, pour marquer par Nioradze sur un ballon porté (7-10, 22ème). Enfin, Coertzen raffûtait Carbonneau au visage (38ème). Le demi de mêlée était à la conclusion peu après, suite à une belle percée plein axe du pilier Abdaladze (17-10, 40ème). Brive passait devant à la pause, plutôt logiquement au vu de la rencontre.

Brive déroule, Aurillac coule

Histoire de ne pas laisser respirer son adversaire, le CAB repart sur les mêmes bases, toujours à 15 contre 14. Après une mêlée à 5m, les avants insistaient près de la ligne d’en-but, et Ross Moriarty marquait par un pick and go (22-10, 44ème). Puis, sur une touche à plus de 40 mètres, la combinaison fonctionnait bien avec le Gallois à l’origine de la percée de Johnson. Le centre retrouvait Carbonneau sur l’aile, pour le doublé de l’international U20 français (31-13, 51ème). Les Coujous étaient au-dessus. Bien qu’indisciplinés, ils étaient très dominants en mêlée, où ils récupéraient plusieurs pénalités.

C’est d’ailleurs sur ce domaine qu’ils marquaient à nouveau. À cinq mètres de la ligne, le pack progressait jusqu’à la franchir, avec un essai du remplaçant Taniela Sadrugu (38-13, 61ème). Bien vite suivi par celui de Tom Raffy. Après un dégagement, les Brivistes provoquaient un turnover pour attaquer rapidement. Carbonneau servait l’ouvreur remplaçant à hauteur qui n’avait qu’un intervalle à prendre (45-13, 64ème). Powell prenait un carton du côté d’Aurillac, mais cela ne changeait plus rien au score. Brive s’impose avec la manière et peut espérer voir plus haut, mais devra pour cela aller défier le leader Vannes chez lui, avant de recevoir Biarritz pour conclure la saison.