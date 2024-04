Les Parisiens ont été balayés par Clermont et regrettent principalement le carton rouge adressé à Tanginoa Halaifonua. Un tournant très mal digéré…

Le Stade français a perdu son karma à Clermont. Meilleure équipe à l’extérieur du championnat, et auteurs de plusieurs remontées improbables, comme face à Bayonne, Paris a vu rouge en Auvergne. Pourtant dominants en possession (58 %), occupation (56 %) et bien plus disciplinés que les Jaunards (7 pénalités contre 14), les hommes de la capitale ont été plombés par l’exclusion définitive de Tanginoa Halaifonua à la 26ème minute. Pour Laurent Labit, la pilule était extrêmement dure à avaler. "J’ai trouvé ce carton très sévère, c’est un fait de match très important. On voit bien qu’il y a une intention de raffut, juste avant l’arbitre dit qu’on fait du cinéma sur certaines phases de jeu, donc mettre un rouge sur cette action c’est sévère. Nous avons fini le match avec sept pénalités contre quatorze pour Clermont. On espérait jouer un moment à quatorze contre quatorze étant donné qu’ils étaient beaucoup pénalisés, malheureusement cela n’a pas été le cas. On savait ce qui nous attendait, mais on s’est effrité en laissant beaucoup d’énergie avec un joueur de moins".

La pénaltouche manquée de Barré, l’autre tournant ?

Meilleure défense du Top 14, le Stade français a concédé plus de quarante points pour la première fois de la saison. Pourtant, le manager parisien avait le sentiment que ses hommes pouvaient créer l’exploit. À la 52ème minute, Léo Barré a dévissé son coup de pied lors d’une pénaltouche qui aurait pu donner une touche à cinq mètres pour les Parisiens. "À 29-13, le match n’était pas fait puisque la pénaltouche qu’on rate peut nous ramener à 29-20. La rencontre n’aurait pas été la même, on aurait bien aimé voir le dernier quart d’heure. Je ne dis pas qu’on aurait gagné, mais cela aurait permis de les faire trembler un peu". Malgré la frustration évidente de Labit, le Stade français reste au sommet du championnat et cette défaite en terre arverne ne semble être qu’un accident de parcours. De quoi énerver un groupe jamais rassasié de victoires, et qui se déplacera à Toulouse après la coupure pour un "classique" bouillant.

Décla : Laurent Labit : « Ce carton rouge nous a enlevé beaucoup de possibilités de coaching »

On avait fait le choix d’aligner un banc avec cinq avants, d’habitude on en met six, Tanginoa Halaifonua est un joueur important pour nous parce qu’il monte en deuxième ligne en fin de match généralement. Ce carton rouge nous a enlevé beaucoup de possibilités de coaching avec des profils de joueurs différents. Il a fallu s’adapter stratégiquement, mais c’est le jeu. On envisage toutes les possibilités en construisant nos compositions d’équipes, pas celle-là.