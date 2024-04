Vannes s’impose largement face à Rouen (52-14) au Stade de la Rabine et s’assure, à la faveur de ce succès bonifié (7 essais), une qualification directe en demi-finale pour la phase finale. Les Vannetais ont dominé de bout en bout ce duel face à des Rouennais qui devront lutter jusqu’au bout pour leur maintien dans ce championnat.

Alors qu'il ne manquait qu'un succès aux Bretons selon les circonstances, pour assurer une place directe en demi-finale parmi les deux premiers, Rouen voyageait sans complexes dans l'Ouest, afin de tenter un grand coup dans son opération maintien. Vannes prenait tranquillement la mesure des débats. Vilaseca marquait le premier essai de la rencontre après une pénalité disputée à la main et une pénétration en force du centre (7-0, 5 ème). Lydon réduisant l'écart après une sanction signalée sur une faute défensive des Vannetais au large (7-3, 12 ème).

Les Normands assuraient le coup par la suite, en étant affûtés sur leurs possessions. Lydon inscrivait une nouvelle pénalité suite à un bon travail de ses avants au près (7-6, 22 ème). C'était le moment choisi par les locaux pour sonner le réveil et mettre du rythme sur la moindre opportunité. Le troisième ligne Pedemonte profitant d’une nouvelle pénalité jouée à la main pour marquer au pied des poteaux (14-6, 27 ème). Les Bretons accentuaient leur domination, les brèches furent nombreuses et Debaes bénéficiera d’une fixation idéale de Taccola pour marquer le troisième essai, synonyme de bonus offensif à cet instant de la partie (21-6, 34 ème). Un dernier effort normand sera récompensé par le pied de Lydon et une nette domination des visiteurs sur l’épreuve de force (21-9, 37 ème).

Duel à sens unique

Les Vannetais n’offraient aucun répit à leurs adversaires par la suite. Un doublé de Pedemonte (49 ème, 28-6), ne donnait plus aucun doute sur la suite des débats. Debaes (65 ème), Surano (68 ème) et Le Bail à deux reprises (75 e = ème et 80 ème) amplifiaient le tableau d’affichage par une large domination d’ensemble et un enthousiasme débordant des locaux sur la moindre initiative. Si Rouen sauvait l’honneur par un essai en force de Salmon (54 ème), cela restait bien insuffisant pour contrarier une équipe bretonne déterminée à réussir en obtenant un neuvième bonus offensif à domicile, record de la saison en la matière. La Rabine exultait et fêtait les siens après ce succès massif, concrétisant bien des choses pour la suite des opérations.

Vannes réalise la belle opération comptable et écarte Béziers de la course aux deux premières places, à la faveur de ce joli succès face aux Normands. Les Bretons pourront préparer sereinement la suite avec tout le confort adéquat pour puiser toute la fraîcheur nécessaire vers la phase finale.

Rouen n’a jamais pu rivaliser avec son adversaire. Fréquemment dépassé sur tous les secteurs du jeu, le RNR a sombré petit à petit. Il reste encore deux journées aux visiteurs pour tenter d’arracher une place de barragiste, notamment avec la réception de Soyaux-Angoulême la semaine prochaine.