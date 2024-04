La 28ème journée s’est conclue ce vendredi soir. Angoulême est allée chercher son maintien avec un exploit sur la pelouse de Nevers, tandis que Vannes et Provence rugby ont assuré leur qualification. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette soirée !

La Perf' : Soyaux-Angoulême peut souffler

Les hommes d’Alexandre Ruiz ont fait le boulot ! La victoire acquise de justesse sur le terrain de Nevers (15-16) combinée à la défaite de Montauban à Colomiers (24-20) permet à Soyaux Angoulême d’assurer son maintien en Pro D2 en affichant 12 points d’avance sur la zone rouge à deux journées de la fin du championnat. Soyaux-Angoulême pourrait pourtant avoir encore son mot à dire dans la course au maintien avec un déplacement à Rouen, seizième et dernier du championnat, lors de la 29e journée.

La stat' : inarrêtable FCG !

Six plus un qui font sept : Grenoble est sur son petit nuage, et on a du mal à voir qui pourrait arrêter le FCG sur la fin de saison. Faut-il rappeler d’où vient le club ? Barnabé Couilloud le fait mieux que nous : "Le 3 juillet, à la reprise, on ne savait même pas si l’on pourrait défendre notre place en Pro D2. Alors une qualification en barrage c’est du bonus. Les phases finales, on rêve de ça." Le petit frère de Baptiste peut savourer car les siens ont une nouvelle fois "fait le job" face à Béziers avec une solide victoire 34-19. Et tant pis si le bonus offensif a été lâché, l’essentiel est ailleurs : le FCG est quatrième à deux journées de la fin et peut espérer plus que jamais les phases finales de Pro D2. Qui l’eût cru quand les finalistes de la saison dernière s’étaient vus sanctionner de douze points (ramenés à huit) en décembre et au bord du dépôt de bilan cet été ?

L’essai : la cavalerie corrézienne

Juun Pieters commet un en-avant et offre aux Brivistes une mêlée, à première vue anodine, à 40 mètres de l’en-but Cantalien. C’était sans compter sur le talent de la ligne de trois-quarts du CAB, qui se met en lumière avec un formidable essai en première main. Sam Johnson prend parfaitement l’intervalle et casse la ligne de défense aurillacoise avant de servir son compère du centre Sam Arnold qui trouve Mathis Ferté sur l’extérieur. L’ailier de 20 ans allonge la foulée sur quarante mètres et prend de vitesse Marc Palmier et Juun Pieters pour inscrire le premier des six essais de son équipe qui s’impose largement face au Stade aurillacois (45-13).

Le(s) fait(s) : le RC Vannes s’assure le dernier carré

Une démonstration pour une qualification logique et méritée : tout roule pour le RC Vannes, facile vainqueur de Rouen (52-14) au stade de la Rabine. Dans cette rencontre à sens unique, le suspense s’est rapidement fait la malle et dès la cinquième minute, la réalisation de Vilaseca a donné le ton à cette balade de santé. Les Vannetais ont régalé leur public en inscrivant huit essais. Pedemonte, Debaes et Le Bail se sont chacun offert un doublé et voilà le club breton qualifié officiellement pour les demi-finales de Pro D2. Une chose est certaine, il faudra être sacrément solide pour détruire les rêves d’élite du RCV cette saison.

Le mauvais geste : Vici n’a pas rendu service à l’USM

Montauban avait pourtant réalisé un bon début de match. Les Sapiacais avaient à cœur d’être au niveau dans ce derby face à Colomiers et les premières minutes étaient plutôt positives. Jusqu’à cette fameuse 20ème minute de jeu et ce plaquage cathédrale du Fidjien Josua Vici sur Paul Pimienta. "C’est un plaquage à retournement, le joueur retombe sur la tête, il n’y a pas de circonstance atténuante, c’est carton rouge", affirmait en direct l’arbitre de la rencontre Thomas Chereque. Une décision logique qui laissait les Montalbanais à 14 pendant une heure de jeu. Difficile dans ce contexte d’aller chercher un résultat, mais malgré ce coup du sort, les hommes de PP Lafond ont tenu face aux Columérins. De la résilience mais une courte défaite (24-20) et voilà l’USM presque condamnée à la place de barragiste. Il faut même regarder dans le rétroviseur désormais pour Montauban car Rouen n’est plus qu’à trois points !

Josua Vici, ancien joueur de Colomiers, a été exclu après ce plaquage sur Paul Pimienta. Stéphanie Biscaye

L’insolite : plus de son ni d’image au Stade Maurice-David !

Le chrono du Stade Maurice-David affiche 43 minutes et 30 secondes dans le match opposant Provence Rugby et Valence Romans. Julius Nostadt se fait soigner quand d’un seul coup tout se fige ! Les abonnés de Canal + ont pu admirer la barbe parfaitement taillée du pilier gauche français pendant 40 secondes avant de voir s’afficher un message qui ne fait jamais plaisir : "Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cette interruption de programme". C’est finalement cinq minutes plus tard que les téléspectateurs ont pu admirer de justesse l’essai tout en puissance de Molohi Suta, le troisième de Provence Rugby synonyme de bonus offensif. Provence s’impose facilement face à Valence Romans (43-8) sous l’œil des caméras et confirme sa deuxième place au classement. Il faudra compter sur les Provençaux en demi-finale, qualifiés comme Vannes pour le dernier carré !