Dans une rencontre étriquée, Colomiers a pris le meilleur sur Montauban, rapidement en infériorité numérique après le carton rouge de Josua Vici. L’USM est pratiquement assurée de terminer 15ème et barragiste.

Il ne fallait pas être cardiaque pour les supporters présents au stade Michel-Bendichou. Surtout pour les 600 fidèles de l’USM, qui avaient fait le court voyage à Colomiers. Dans une rencontre assez fermée où les erreurs se sont multipliées des deux côtés, les Columérins ont fini par avoir le dernier mot et s’imposent 24-20.

Le début de match était à l’avantage des visiteurs, qui ont enchaîné les phases de jeu. Le buteur géorgien de l’USM Tedo Abzhandadze avait même l’occasion d’inscrire les premiers points de la partie, mais n’a pas trouvé la cible. Finalement après dix minutes difficiles, Colomiers s’est réveillé sans toutefois réussir à marquer le premier essai malgré plusieurs occasions. Et dans cette rencontre difficile à pronostiquer, c’est un fait du jeu qui a changé le scénario du match.

Josua Vici laisse ses coéquipiers à 14

Après 20 minutes de jeu, le puissant ailier se rendait coupable d’un plaquage cathédrale sur son vis-à-vis Pimienta. "C’est un plaquage à retournement, le joueur retombe sur la tête, il n’y a pas de circonstance atténuante, c’est carton rouge", affirmait en direct l’arbitre de la rencontre Thomas Chereque. Avec ce mauvais geste, les Montalbanais allaient devoir se battre à 14 contre 15 pendant une heure…

Colomiers a fini par avoir le dernier mot face à Montauban.

Par la suite, Colomiers prenait encore un peu plus la mainmise sur la rencontre. D’autant que Gimeno écopait lui aussi d’une biscotte, jaune cette fois-ci pour fautes répétées. Avec deux joueurs en moins, la mission était presque impossible pour l’USM et à la 27e, Tamani récompensait les efforts de son équipe. Au courage, Montauban parvenait à recoller au score grâce à la botte de son ouvreur et à la pause, Colomiers ne menait que 7 à 6.

Un début de seconde période fatal

Les hommes de PP Lafond pouvaient encore rêver d’un magnifique exploit sur la pelouse du rival Colomiers. Mais le début de seconde période était raté. Perrin puis Whetton inscrivaient deux essais en cinq minutes. Les locaux prenaient le large et on pensait l’USM alors condamnée à encaisser une nouvelle grosse défaite. C’était sans compter sur la force de caractère des Montalbanais, qui ont réussi à revenir dans la rencontre en profitant notamment des erreurs adverses.

La ligne de trois-quarts de l’USM arrivait à faire mal à la défense de Colomiers. Ahmed était difficilement arrêtable, tout comme Soenen et même la paire de centres Goggin – Reilhac. C’est d’ailleurs le dernier cité qui offrait un vent d’espoir avec le premier essai des visiteurs à l’heure de jeu. 19-13, rien n’était fait avant que Ready n’inscrive en force le 4e essai de Colomiers après un bon ballon porté à cinq mètres de la ligne. La partie s’emballait car avec l’énergie du désespoir, l’USM réagissait et revenait à quatre petits points à deux minutes de la fin.

Mais à la fin, c’est Colomiers qui s’impose et conserve ce score étriqué. Une victoire qui permet aux Columérins de toujours rêver à la qualification même si avec cinq points de retard sur Nevers, la mission sera difficile (en attendant le score final de Mont-de-Marsan – Dax). En revanche, pour Montauban, cela se complique très fortement. L’USM compte sept points de retard sur Biarritz et semble condamnée à rester 15e et barragiste. Il faudra sans doute passer par un match décisif en fin de saison pour garder sa place en Pro D2. Mais ce soir, les Sapiacais ont montré de belles choses, positives pour la fin de saison.